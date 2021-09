Justin Bieber z nerodno gesto sprožil ugibanja, da bosta z ženo zibala

Oboževalci kanadskega glasbenika Justina Bieberja so prepričani, da je zvezdnik na nedavnem modnem dogodku namignil, da bosta z ženo postala starša. Po spletu so namreč zakrožile fotografije z Met Gala, na katerih ima Bieber med poziranjem roko na ženinem trebuščku.

icon-expand Hailey in Justin Bieber med poziranjem na dogodku Met Gala. FOTO: Profimedia

Justin Bieber in Hailey Baldwin sta zaradi poziranja na modnem dogodku leta Met Gala sprožila govorice in vročo razpravo med oboževalci, ali bosta zibala. Ti so namreč prepričani, da je zvezdnik, ki je svojo roko v nekem trenutku položil na ženin trebušček, s tem sporočil, da bosta dobila prvega otroka. Za zdaj še ni znano, ali govorica o nosečnosti drži, vsekakor pa sta slavna zakonca na slavnostni preprogi v elegantnih oblačilih navdušila.

icon-expand Bosta zakonca Bieber zibala? FOTO: Profimedia

Oboževalci so začeli na družbenih omrežjih množično objavljati fotografije priljubljenega pevca, ki je svojo roko položil na Haileyjin trebušček. Vsul se je plaz ugibanj, ali bi lahko bil njun prvi otrok že na poti. Oboževalci so na Twitterju zapisali, da mislijo, da jim Justin poskuša pretkano sporočiti pomembno novico. "Druščina, mislim, da nam želi Justin povedati, da je Hailey Bieber noseča," je tvitnil oboževalec. Profil, ki so ga ustvarili Haileyjini oboževalci, je delil tudi posnetek, na katerem manekenka moževo roko potiska stran. Zaradi videa pa zdaj na šaljiv način namigujejo, da mu je žena prišepnila, da se bodo zaradi te geste sprožile govorice, da sta v veselem pričakovanju. "Srček, mislili bodo, da sem noseča," je zapisal uporabnik Twitter računa Hailey Bieber Outfits.

