Justin Bieber zaradi napake v vlogi modela za spodnje perilo

Justin Bieber je postal 'naključni' model za Skims, linijo spodnjega perila Kim Kardashian, in sicer zahvaljujoč spodrsljaju oziroma osebi, ki je naredila napako med postavljanjem reklamnega panoja poleg hotela Andaz v zahodnem Hollywoodu v Kaliforniji.

Zgornji del reklamnega oglasa je bil vzet iz Bieberjeve reklamne kampanje Balenciaga, na katerem je oblečen v usnjeno jakno, na spodnjem delu oglasa pa se je znašel nek model v spodnjicah Skims in nogavicah. Nekateri so Bieberjev neskladen videz pokomentirali, da je videti, kot da bi pilotiral v spodnjih hlačah.

Delavci so začeli z odstranjevanjem reklamnega oglasa Skims, da bi naredili prostor za nov oglas znamke Balenciaga, a so pri tem storili napako, saj dela očitno niso do konca opravili. Seksi Skims različica Bieberja je ljudem na obraze nedvomno narisala nasmeške, medtem ko so obtičali v prometu v Los Angelesu.

"Justin Bieber za Skims Balenciaga je sreča v nesreči, ki bi si jo lahko samo želeli ob ponedeljkovi vožnji domov," je nekdo tvitnil. "V redu, ampak zakaj pa je ta nenamerna postavitev Balenciaga/Skims panojev pravzaprav najboljša oglaševalska kampanja, kar jih je kdaj koli bilo?" je tvitnila ugledna avtorica Vanity Fair Emily Kirkpatrick."Žal mi je za smeh, vendar je to res zelo smešno," je tvitnila tretja oseba.