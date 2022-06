Justin Bieber zaradi redkega sindroma ne more premikati dela obraza

Justin Bieber je na Instagramu objavil video, v katerem je svojim oboževalcem pojasnil, da trpi za redkim sindromom. "Kot lahko vidite na mojem obrazu, imam sindrom, ki se mu reče Ramsay Hunt, pojavil se je zaradi virusa, ki je napadel živce v mojem ušesu in moje obrazne živce. Paraliziral je moj obraz," je povedal zvezdnik na posnetku iz katerega je razvidno, da desnega dela obraza ne more premikati.

"Kot lahko vidite, na to oko ne morem mežikati. S to stranjo obraza se ne morem smejati. Je precej resno, želim si, da ne bi prišlo do tega, ampak moje telo mi pravi, da se moram ustaviti." V nadaljevanju se je opravičil, ker bo moral zaradi zdravstvenih težav odpovedati nekaj nastopov in prosil za razumevanje oboževalcev.

"Pozdravil se bom. Delam različne obrazne mimike, da bo moj obraz spet normalen in to se bo tudi zgodilo. Rabim zgolj čas in ne vemo, kako dolgo bo trajalo, ampak vse bo dobro," je zaključil. Kasneje je v zgodbi na Instagramu zapisal, da se stanje še vedno ne izboljšuje. "Vedno težje jem, kar je zelo naporno, prosim molite zame."