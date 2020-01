Justin Bieber zbolel za hudo bakterijsko boleznijo boreliozo

Svojim sledilcem je namreč prek daljšega zapisa sporočil, da ni povsem zdrav in da že nekaj časa bije bitko z boreliozo, znano tudi kot lymsko boleznijo. V svojem zapisu se je obregnil tudi ob vse tiste, ki so v zadnjih mesecih namigovali, da gre njegovo vidno utrujenost in izčrpanost pripisati zlorabi drog in težavam v zakonu s Hailey Baldwin.

''Medtem, ko je veliko ljudi govorilo, da je Justin Bieber videti kot drek, da je na metadonu in podobno, so spregledali spoznanje, da sem dobil diagnozo lymske bolezni in ne samo to – imel sem tudi kronično mononukleozo, ki je prizadela področja kože, delovanja možganov, ravni energije in splošnega počutja. Vse te stvari bodo še podrobneje pojasnjene v dokumentarnih serijah, ki bodo v kratkem na YouTubu ... Lahko se boste seznanili z vsemi tegobami, s katerimi sem se spopadal in jih premagoval!! Za menoj je nekaj težavnih let, ampak s pomočjo pravih tretmajev bom to, zaenkrat neozdravljivo bolezen, premagal in se vrnil boljši kot kdajkoli prej,''je zapisal 25-letnik.