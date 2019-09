Justin Bieber: Zlorabljal sem trde droge, nasilen sem bil do žensk

Ob pogledu na skoraj deški obraz 25-letnega (poročenega) glasbenika Justina Bieberja , ki ima za seboj zaradi svoje izjemne priljubljenosti celo lastno ''vojsko'' oboževalcev, ki so se združili pod vzdevkom ''Belieberji'', je precej težko predstavljivo, da je imel avtor glasbenih hitov Baby,Love Me, Never Say Neverin mnogih drugih v preteklosti težave s trdimi drogami in izbruhi nasilja.

Glasbenika, ki ga je javnost v zadnjem času večkrat videla v zaskrbljujočem stanju, sam pa je med drugim priznal, da bije bitko z depresijo, kot kaže, preganjajo duhovi iz preteklosti. Na svojem Instagram profilu je namreč delil daljši zapis, ki ga je pospremil z besedami: "Upam, da boste našli čas in si prebrali ... Prihaja iz srca." V besedilu pa:"Težko je vstati iz postelje in biti pozitivno naravnan, medtem ko si preobremenjen z razmišljanjem o življenju, o svoji preteklosti, službi, odgovornosti, čustvih, družini, finančnem stanju, odnosih z ljudmi. Ko imaš občutek, da se težave le kopičijo. Dan začneš gledati skozi prizmo strahu med pričakovanjem naslednjega slabega dne. Gre za krog razočaranja za razočaranjem. Včasih vse skupaj pride do točke, v kateri ne želiš več živeti. Ko se počutiš, da se nič ne bo spremenilo ... Z vsemi, ki se tako počutite, iskreno sočustvujem,'' je svojo podporo vsem, ki preživljajo podobne duševne stiske, izrazil 25-letnik in nadaljeval: "Sam nisem zmogel spremeniti svojega miselnega toka. Imam to srečo, da me obkrožajo ljudje, ki me imajo radi in me spodbujajo na poti do napredka. Poglejte, imam veliko denarja, avtomobilov, dosežkov, nagrad, a še vedno nisem izpolnjen. Ste si kdaj ogledali statistike o življenjih 'otroških' zvezdnikov? Sploh veste, kakšen pritisk in odgovornost čuti otrok, čigar možgani in čustva ter center za sprejemanje odločitev so še v fazi razvoja. Odsotnost racionalnosti, uporništvo, kljubovanje, stvari, ki jih moramo vsi prestati. A ko temu dodaš še pritisk zvezdništva, se ti zgodi nekaj nerazložljivega."

Uspešen glasbenik, ki svoje oboževalce že dlje časa preseneča z zaskrbljujočimi zapisi in fotografijami, je nadaljeval z opisom svojega odnosa s starši:"Nisem odraščal v stabilnem domu, moja starša sta se ločila, ko sem bil še mlad, brez denarja. Ko je moj talent napredoval do te mere, da sem postral ultra-uspešen, se mi je življenje v roku dveh let popolnoma obrnilo na glavo. Šel sem iz faze 13-letnega dečka, ki je odraščal na majhni vasi, do osebe, ki so jo častili milijoni ljudi in ji govorili, kako me imajo radi in kako čudovit sem. Ne vem, kako je z vami, ampak jaz sem se naučil, da skromnost pride šele z leti ..."

Potem ko je priznal, da na začetku izjemno uspešne kariere ni znal biti skromen in hvaležen, je svoje priznanje razložil z besedami: "Star sem bil 18 let, z ničelnimi izkušnjami v realnem svetu ter kupom denarja in dostopom do vsega, kar sem si zaželel. Do svojega 20. leta sem storil čisto vsako možno slabo potezo, ki vam pade na pamet. Od ljubljenega in oboževanega sem nato postal javno zasmehovan in osovražen."

"Po raziskavah sodeč posameznik med nastopanjem na odru dobi neverjetno dozo dopamina, skorajda večjo, kot kjer koli drugje. Takšna hormonska nihanja in prehodi od vrha do dna so izjemno naporna. Kot ste najbrž opazili, se veliko bandov in posameznikov preda drogam, verjamem da zato, ker ne zmorejo obvladovati tolikšnih nihanj," je povedal Bieber in priznal, da je tudi sam užival prepovedane substance: "Ko sem bil star 19 let, sem zlorabljal številne trde droge. Postal sem zamerljiv, nespoštljiv do žensk in izjemno jezen. Distanciral sem se od vseh, ki so me imeli radi, skrival sem se pred njimi. Postal sem lupina človeka, kakršen sem bil. Počutil sem se, da se to stanje ne bo nikoli spremenilo. Preteklo je več let, preden sem se lahko ločil od vseh slabih odločitev, propadlih razmerij in škodljivih navad. A kot sem dejal, sem imel na srečo vedno okoli sebe ljudi, ki so me ljubili. In zdaj se predajam nanjbolj neverjetni življenjski izkušnji, ki se ji reče zakon. Tukaj se učiš potrpežljivosti, zaupanja, predanosti, prijaznosti, ponižnosti in vseh ostalih lastnosti dobrega moškega."

Pred samim koncem je Bieber razkril tudi razlog svojega zapisa:"Vse to sem napisal, da bi vam sporočil: Kar koli prestajate, se ne predajte, borite se naprej! Jezus vas ima rad. Danes bodite prijazni. Danes bodite pogumni in danes ljubite ljudi – ne po svojih standardih, temveč po standardih neskončne božje ljubezni."