Justin Bieber nad oboževalce, ki kampirajo pred njegovim domom: To ni hotel!

"To ni hotel, to je moj dom,"je oboževalcem v Instagram zgodbi povedal Justin Bieber, ki so se vkampirali pred njegov dom v Beverly Hillsu, kjer živi z ženo Hailey: "Kako ste lahko sami sebe prepričali, da čakati pred mojim domom ni popolnoma neprimerno in nespoštljivo. In samo zato, da bi vame strmeli, me gledali in slikali, ko vstopam in izstopam iz lastnega doma."

Tej objavi je sledila promocijska objava za nov singel, ki ga je izdal skupaj z duom Dan + Shay. Pesem Lonely je pred dnevi dobila nagrado Billboard za najboljšo country pesem. "Vsi poznajo moje ime," je začetek nove pesmi, v nadaljevanju pa zapoje: "Morda se bo vse skupaj umirilo, ko bom starejši, a zdaj me to ubija. /.../ Vsi poznajo mojo preteklost, kot da bi moja hiša bila iz stekla. In morda je to cena za denar in slavo v zgodnjih letih. Vsi so me videli bolnega, a nikomur ni bilo mar, samo kritizirali so stvari, ki sem jih naredil kot kretenski otrok ..."