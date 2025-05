Justin Bieber znova postavil druženje s prijatelji na prvo mesto

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

31-letni Kanadčan je že od rosnih otroških let velik oboževalec hokeja, zato je večer preživel v družbi prijateljev, s katerimi si je ogledal tekmo. Njegova žena pa se je sprehodila po rdeči preprogi in pozirala pred fotografskimi objektivi.

Manekenka in ustanoviteljica Rhode je nosila črno obleko Saint Laurent ter videz dopolnila z dragulji Tiffany & Co. Zakonca sta se po rdeči preprogi priljubljenega dogodka prvič skupaj sprehodila leta 2021, naslednje leto pa je sedaj 28-letnica po njej hodila že sama, brez spremstva dragega.

Pevec je dan pred Met Galo na Instagramu delil fotografijo, na kateri je kadil bong, s katero je še dodatno povečal zaskrbljenost njegovih oboževalcev, ki menijo, da ima težave z mentalnim zdravjem in uporabo prepovedanih substanc. Prejšnji mesec je na družbenem omrežju delil tudi fotografijo, na kateri naj bi kadil marihuano, katera je prav tako dvignila ogromno prahu.

Takrat je vir za People povedal, da je Bieberjev nekdanji krog zaskrbljen zaradi njega. "Trenutno se sooča z veliko različnimi demoni," je dejal insajder in dodal: "V zadnjem času sprejema nekaj res slabih odločitev, kar dodatno vpliva na prijateljstva, denar in posel. Ljudje so v skrbeh zaradi njega."