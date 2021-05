Justin Hartley skočil v zakon s 13 let mlajšo

44-letni igralec Justin Hartley in 31-letna Sofia Pernas, ki sta pred leti nastopila v serijiMladi in nemirni (The Young and the Restless),sta se nedolgo tega poročila.

V nedeljo zvečer sta se udeležila podelitve MTV-jevih televizijskih in filmskih nagrad, kjer sta se po rdeči preprogi prvič sprehodila kot par. Pozornost pa sta pritegnila tudi njuna poročna prstana, ki sta ju nosila na levi roki.