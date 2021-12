Justin Hartley: Zakon je čudovit, ko se prepustiš

Zvezdnik serije To smo mi, Justin Hartley, je pred kratkim dejal, da se življenja pred poroko s sedanjo ženo, igralko Sofio Pernas, sploh ne spomni več. Igralec je z 32-letno Pernasovo srečno poročen od marca 2021, par pa sta postala leta 2020.

Justin Hartley je pred kratkim v intervjuju za Haute Living spregovoril o svojem zakonu z igralko Sofio Pernas, s katero sta se na skrivaj poročila marca 2021. Zvezdnik je bil pred tem že dvakrat poročen, tokrat pa je očitno našel pravi recept za zdrav zakon, zaljubiti se in se prepustiti ljubezni.

icon-expand Justin Hartley in Sofia Pernas FOTO: Profimedia

"Neverjetno je, ko se enkrat prepustiš in stvari postanejo lažje. Preprosto srečaš pravo osebo in vse se ti zdi čudovito. Privlačita se in navezana sta drug na drugega. Preprosto ljubiš to osebo," je o zakonu povedal 44-letni igralec. Potrdil je, da sta se s Sofio Pernas poročila marca 2021, dva meseca pred tem, ko so medije preplavile govorice o poroki. "Poročila sva se marca in zelo sva srečna. Čeprav sva poročena šele nekaj mesecev, se težko spomnim, kakšno je bilo življenje brez nje," je še dejal Hartley, ki srečo v zakonu išče tretjič.

Leta 2019 se je po dveh letih ločil od igralke Chrishell Stause, 40-letnica pa je pred časom razkrila, da jo je nekdanji mož o ločitvi obvestil kar prek sporočila. Govorice, da se zvezdnik videva z 13 let mlajšo igralko, so se najprej pojavile pomladi leta 2020, zvezo pa sta javno potrdila na Instagramu na silvestrovo. "Ko sva se ponovno srečala, sem preprosto vedel. Človeški um in srce sta res zanimiva, saj ne delujeta skladno. Sedaj sem našel mir v sebi, saj se počutim ljubljen in cenjen. Vem, da tudi ona čuti enako. Imava čudovito razmerje in krasno družino. Najin odnos je zdrav in lep," je o nekdanji soigralki iz serije Mladi in nemirni povedal Hartley. Dejal je, da ga Pernasova dopolnjuje, ob njej pa je postal tudi boljša oseba.