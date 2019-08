Justin ima novo mačko: bo končala tako kot ostale njegove živali?

Justin in Hailey Bieber sta v svoj dom sprejela novega hišnega ljubljenčka, mačko Sushi, ki bo delala družbo njunima psoma Ester in Oscar. Čeprav se zvezdnik ni izkazal kot dober lastnik živali, še vedno vztraja pri širjenju svoje živalske družine.

Justin in Hailey Bieber sta v svoj dom sprejela novega hišnega ljubljenčka: majhno mačko Sushi. 25-letni glasbenik ji je na svojem Instagramu izrekel dobrodošlico in delil animirano sliko svetle mačke, na njo pa zapisal: "Dobila bova mačko in poimenovala jo bova Sushi!" Dodal je še, da jo bo klical s številnimi pomanjševalnicami. Objavo je komentirala njegova žena, ki je bila na počitnicah s prijateljico Kendall Jenner. Nad novim hišnim ljubljenčkom je navdušena.

Sicer je imel glasbenik v preteklosti že kar nekaj hišnih ljubljenčkov, za katere je po poročanju tujih medijev zelo slabo skrbel. Številne njegove živali niso imele svetle prihodnosti, zato oboževalce zanima, kakšna usoda bo doletela malo Sushi.

Na cedilu pustil že več svojih hišnih ljubljenčkov Justin je znan po tem, da je na cedilu pustil že številne majhne živali. Svoje zanimanje za živali je sicer pokazal že v rosnih letih. Leta 2012 je prvič postal lastnik ruskega pritlikavega hrčka, ki ga je poimenoval Pac. Takrat je mladi glasbenik obljubil, da ga bo vzel na vsako turnejo in v javnosti naj bi mu vedno delal družbo. Le nekaj mesecev kasneje je prepustil skrbništvo svojega hrčka oboževalki Tori McClure. Pevec je rekel, da je sedaj ona odgovorna zanj, v odgovor pa mu je zakričala: "Poskrbela bom zanj." Na žalost je prepozno reagirala, ko je hrček začel izgubljati dlako in čez dobro leto poginil.

Leta 2013 je odmevala še ena novica, saj je 25-letnik dobil za darilo opico po imenu Mally. Dobili naj bi jo na črnem trgu, Bieber pa jo je nedolgo za tem pustil kar na letališču v Münchnu, ko jo je neuspešno želel pretihotapiti domov. Bieber se ni nikoli vrnil, da bi zanjo poskrbel, niti ni bil pripravljen plačati za veterinarsko pomoč, ki jo je opica potrebovala. Po vseh doživetjih je na koncu pristala v nemškem živalskem vrtu, kjer so povedali, da je bila ob prihodu zelo prestrašena: "Še vedno ima problem s komuniciranjem z drugimi opicami. Ker so jo v preteklosti učili govoriti človeški jezik, je v živalski vrt prišla zelo zmedena in prestrašena."

Istega leta, ko je skoraj pretihotapil opico, je Bieber v Kanadi posvojil buldoga, ki ga je poimenovalPetey. Ko se je zvezdnik odločil za ta korak, so se pojavili tudi aktivisti, ki so dejansko protestirali proti njegovi posvojitvi novega hišnega ljubljenčka. Tudi zgodba o buldogu se ni prav dobro končala, saj so tuji mediji poročali o tem, da naj bi ga Justinov oče Jeremy Bieber vrgel v sneg z balkona v drugem nadstropju, ker naj bi Petey ugriznil Justinovega polbrata Jaxona. Po incidentu družina ni več pokazala zanimanja za psa, ki so ga tudi preimenovali v Karmo. Leta 2015 se je Bieber odločil, da bo postal lastnik jorkširskega terierja po imenu Esther. Ljubljenček naj bi še vedno živel skupaj z zvezdnikom in njegovo ženo.

