Justin in Hailey Bieber delila fotografije praznovanja njenega rojstnega dne

Hailey Baldwin Bieber je svoj 26. rojstni dan obeležila v stilu, kot se za zvezdnico njenega kova spodobi. Manekenka se je za to posebno priložnost odpravila v Tokio, seveda pa se ji je pridružil tudi mož Justin Bieber . Kot je razvidno iz fotografij, ki sta jih delila na Instagramu, so se zbrani zabavali ob penini, karaokah in kulinaričnih specialitetah.

"26 v Tokiu na Japonskem. Toliko ljubezni," je ob galeriji fotografij pripisala manekenka in podjetnica, na eni izmed teh pa sta z njo pozirali še prijateljici Kendall Jenner in Justine Skye. Kot je še razvidno iz preostalih fotograij, si je druščina ogledala še nekatere znamenitosti prestolnice, imela pa je tudi zabavo v karaoke baru. Zvezdnica je za to priložnost oblekla krznen plašč svetle barve, ki ga je kombinirala s širokimi kavbojkami in zlatim topom.