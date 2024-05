Justin in Hailey Bieber delila nove fotografije: Mami in oči

Na fotografijah, ki sta jih delila vsak na svojem Instagramu, pozirata skupaj in vsak sam, Hailey pa je ob svoji galeriji pripisala: "Mami in oči." Tudi na posnetkih, ki jih je delil 30-letni Bieber, pozirata oblečena v sproščena oblačila, na eni od teh pa si dasta tudi poljub. Kot je nedavno razkril vir blizu para, imata zakonca že izbrano ime za otroka: "Vsi se veselijo z njima. Dobra starša bosta, Justin pa polno vključen. To bo njegov naslednji projekt in res se veseli, da bo lahko vzgajal svojega otroka. Izbrala sta ime, za katero menita, da je popolno. Začela sta opremljati otroško sobico in komaj čakata, da bosta spoznala dojenčka."