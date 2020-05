Justin in Hailey Bieber estetskemu kirurgu zagrozila s tožbo

Odvetniki mladega para so Dr. Daniela Barretta obtožili, da je na internetni aplikaciji zlorabil manekenkino ime ter podobo z namenom, da komercialno oglašuje svoje delo in ordinacijo. S tem je tudi širil lažne trditve, da se je Hailey podvrgla plastičnim operacijam. Kirurg pa je v videu uporabil tudi avtorsko zaščiteno besedilo Justinove pesmi Sorry.

Dr. Barrett je uporabil kar dve fotografiji mlade zvezdnice, ki sta bili posneti z nekaj leti razlike in pripisal komentar: ''Posebej podrobno poglejte nos. Kaj menite? Povedal vam bom, kaj mislim jaz. Mislim, da je fizično nemogoče preiti s prve fotografije na drugo brez pomoči nekoga, kot sem jaz.'' Zraven tega, da je jasno izpostavil operacijo nosu, je namignil tudi na proces zategnitve kože, na poseg na čeljusti ter na uporabo polnil v ličnicah in ustnicah.

Bieberjeva ekipa pravnikov je opozorila, da je zdravnik zagrešil vrsto kršitev zakona, ki vključujejo neupravičeno uporabo imena, uporabo fotografij v komercialne namene, obrekovanje ter kršitve avtorskih pravic. Od Barretta so zahtevali takojšnjo odstranitev posnetka, čeprav sam za svojo objavo stoji in tega zaenkrat ne namerava storiti: ''Namen mojega TikTok profila je ta, da želim povečati transparentnost estetskih operacij. V tem primeru sem želel povzeti moje mnenje o operacijah, za katere verjamem, da se jih je Hailey poslužila.''

Odzvala se je tudi Hailey in kirurga pozvala, naj preneha z uporabo fotografij, ki so jih obdelali strokovnjaki za ličenje: ''Na fotografiji si sploh nisem podobna. Na obrazu si nikoli nisem ničesar popravila. Če me želite primerjati pri 13 in potem pri 23 letih, vsaj uporabite fotografijo, ki ni obdelana do nerazpoznavnosti.''