'Justin in Hailey Bieber nista pred ločitvijo, zelo sta srečna v zakonu'

Nenavadne objave očeta Hailey Bieber, izbrisane skupne fotografije in obisk cerkve so pred mesecem dni dali slutiti, da v zakonu Justina in Hailey ni vse tako, kot bi moralo biti. A za zdaj kaže, da je šlo za lažni alarm, saj je manekenka najprej z objavo svojemu možu ob rojstnem dnevu zagotovila, da ga ima še vedno rada, zdaj pa so je oglasil še vir blizu para in potrdil, da se med njima ni govorilo o ločitvi.

Zlobni jeziki vsak nenavaden korak zvezdnikov izkoristijo za širjenje govoric o tem, da je nekaj narobe. Tako so po nenavadni objavi manekenkinega očeta, izbrisanih skupnih fotografijah in skupnem obisku cerkve številni takoj predvidevali, da v zakonu Justina in Hailey Bieber škriplje. A očitno njuna ljubezenska pravljica še vedno traja.

Hailey zadnje čase spet pogosteje objavlja Justina. FOTO: Instagram story icon-expand

"Govorice o ločitvi niso resnične. Nobenega govora ni o ločitvi," je za People zatrdil vir blizu para in obenem dodal, da sta zakonca, ki sta se poročila leta 2018, še vedno zelo srečna. Pevec in manekenka sicer novic o ločitvi javno ne komentirata, se jih pa z objavami na družbenih omrežjih trudita utišati. 27-letnica je tako v zadnjem času spet pogosteje objavljala svojega moža, posebno voščilo mu je namenila tudi 1. marca, ko je dopolnil 30 let. Skupaj sta preživela velikonočne praznike in objavila fotografijo velikih čokoladnih jajc s svojima imenoma.

Skupaj sta preživela tudi velikonočne praznike in objavila fotografijo velikih čokoladnih jajc. FOTO: Profimedia icon-expand