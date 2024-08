Justin in Hailey Bieber presrečna ob rojstvu prvega otroka

Zvezdnika Justin in Hailey Bieber sta nedavno na svojih družabnih omrežjih delila fotografijo novorojenčkovega stopala in s tem oznanila rojstvo svojega prvega sina Jacka Bluesa. "Dan, ko sta izvedela, da je Hailey noseča, je bil za Justina najboljši dan doslej," je za ameriške medije povedal vir. Navdušenja pa niso skrivali niti vsi njuni domači, ki so že preplavili svoja družbena omrežja s čestitkami.

Pevec Justin Bieber in njegova žena Hailey sta pred kratkim pozdravila svojega prvega sina Jacka Bluesa, njegovo rojstvo pa oznanila s prikupno objavo novorojenčkovih stopal. Nekaj dni po tem, ko sta svojega novorojenega sina pripeljala domov iz bolnišnice, je vir, ki je blizu 30-letnemu Justinu, za revijo People povedal, da sta novopečena starša presrečna. "Oba sta presrečna. Nosečnost je bila nekaj, kar sta si zelo želela in za kar sta molila. Dan, ko so izvedeli, da je Hailey noseča, je bil za Justina najboljši dan v njegovem življenju. Zanju je to veliko praznovanje," je dejal.

Justin Bieber in Hailey sta pozdravila svojega prvega otroka. FOTO: Profimedia icon-expand

Glasbenik je v objavi na Instagramu potrdil, da sta on in njegova žena pozdravila sina. "Dobrodošel doma Jack Blues Bieber," je zapisal. Njegova žena je fotografijo kmalu zatem delila v svoji Instagram zgodbi, pri čemer je pripisala otrokovo ime, plišastega medvedka in modri srček emoji.

Več članov družine slavnega para, vključno z Justinovo mamo Pattie Mallette, je prav tako na družbenih omrežjih delilo svoje navdušenje nad prihodom novorojenčka v družino. Pred kratkim je Mallette objavila: "Čestitam Justin Bieber in Hailey. Za vedno te bom imela rada mali Jack." Na njeno objavo pa je odgovoril Haileyjin oče Stephen Baldwin in zapisal: "Amen, čestitam vama in naj Bog še naprej blagoslavlja našo družino."

Novopečenima staršema so čestitali vsi domači. FOTO: Profimedia icon-expand