Justin je Selenino oboževalko po napadu nad ženo Hailey označil za 'žalostno'

Spomnimo: Selena Gomez in Justin Bieber sta bila med letoma 2010 in 2018, z vmesnimi pavzami, dolgo časa par, njuni oboževalci pa so postali zagrizeni ljubitelji t. i. 'Selene', ki je skovanka njunih imen. Selena in Justin sta se razšla pred dvema letoma, Justin pa se je poročil jeseni leta 2018.

Justin je na svoji Instagramovi zgodbi, objavi, ki izgine v 24 urah, ne samo objavil video omenjene oboževalke, ampak tudi zapisal, kako zelo ga žalostijo takšni ljudje."Ta žalosten izgovor človeka je na videu spodbujal ljudi, da napadejo mojo ženo in naj jasno povedo, da je bila moja prejšnja zveza boljša od te in tako naprej. Želel sem to deliti z vami, da bi dobili idejo, s kakšnimi stvarmi se moramo soočati na dnevni bazi."

Dodal je, da je izjemno težko izbrati pravo pot v življenju in v tem primeru prave besede, ko si tarča takšnih ljudi. "Težko je, ko ljudje napadajo osebo, ki jo imam najraje na svetu," je zapisal in prosil sledilce, naj molijo za takšne ljudi, kot je dekle, katere video je tudi sam objavil.

"To bi mi lahko z lahkoto vzelo veselje, a ko bolje pomislim, kakšno življenje ima, da si želi uničiti veselje in srečo drugih ... Lekcija tega dogodka je: ona je tista, ki ne ve, kaj zamuja na tem svetu! Življenje je izpopolnjujoče, ko imaš ob sebi čudovite ljudi in ko ljudi spoštuješ. Življenje, v katerem želiš druge prikazati kot grde, bo postalo življenje brez prijateljev in brez prave sreče."

Oglasila se je tudi Hailey, ki je zapisala, da se sicer od takšnih objav distancira, saj mora skrbeti za svoje duševno zdravje, da mora tokrat vseeno povedati svoje. "Nikoli v milijon letih ne bi želela, da bi se z nekom ravnalo tako in nikoli ne bom odobravala tovrstnega sovražnega vedenja,"je zapisala: "Želim samo podpirati, dvigovati in spodbujati druge ženske v tej panogi ter zaželeti pozornost, ljubezen in uspeh. To želim tudi vsem svojim sledilcem in oboževalcem."