Justin ženi Jessici: Ti si najbolj čudovit človek!

"Moja partnerica v tej zadevi, ki ji rečemo življenje ... Ti si najbolj čudovit človek, kar sem jih kdaj srečal. Nasmejiš me in zaradi tebe ljubim življenje bolj, kot sem mislil da ga lahko. Cenim vsak trenutek s teboj in ne morem pričakati še vrsto let, ko bom počel isto ... a na nov način. Vse najboljše za rojstni dan," je svoji ženi , igralki Jessici Biel, za 37. rojstni dan zapisal pevecJustin Timberlake.

Justin je tako ženo pohvalil na najboljši možni način, podobno simpatično pa je Jessica pred dobrim mesecem voščila tudi Justinu. "Od dneva, ko sem nosila neprivlačne rožnate bikini kopalke z volančki in ko sva se fotografirala pod vodo, pa vse do danes, zapolnjuješ moje življenje s srečo in smehom, zato te krivim za svoje smejalne gube (nasmeh). Ampak ne bi jih zamenjala za nič na svetu. Nosim jih s ponosom in se zavedam, da sem najsrečnejši človek, saj imam to čast, da lahko vsak dan poslušam tvoje šale, besede in glas. Vse najboljše moškemu iz mojih modrih morskih sanj. Ljubim te," mu je takrat zapisala.

Timberlake in Bielova, ki imata sinaSilasa, sta oktobra lani praznovala šesto obletnico poroke, poročila sta se namreč 19. oktobra leta 2012, v italijanskem mestu Fasano. Družinica je lani sicer preko poletja bila na trekingu po Evropi, ki so obiskali Kopenhagen, London, Pariz in Nizozemsko.