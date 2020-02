Justin o kariernih začetkih: Vame so metali steklenice z urinom

Potem ko je Justin Timberlake dvignil ogromno prahu s fotografijo, na kateri se skupaj s soigralko Alisho Wainwright drži za roke , se je uspešen zvezdnik odločil, da oboževalcem pove o svojih kariernih začetkih. Med pogovorno oddajo The Graham Norton Showje priznal, da so oboževalci med njegovim koncertom, na katerem je nastopil skupaj z Rolling Stonesi leta 2003 v Torontu, na oder metali steklenice, polne urina.

"Bilo je neprijetno in spomnim se, da sem glasbenikom, preden smo stopili na oder, rekel, da imam slab občutek," je dejal Justin, a kljub strahu zbral pogum in stopil na oder. Pojasnil je, da je bila prva pesem polna energije, zato se je lahko s svojimi plesnimi koraki izogibal steklenicam, druga pa je bila bolj umirjena in zato je sedel za klavir. Ker se steklenicam ni mogel izogniti, mu je ena priletela v glavo. "Potem so nehali metati. Ali so izgubili živce, ker so vedeli, da bom ostal na odru, ali pa jim je zmanjkalo urina," je v smehu dejal pevec.

Pevec, ki se je javnosti prvič predstavil kot član fantovske skupine N-Sync, nato pa se je odločil za samostojno kariero, je prvi album Justified predstavil leta 2002. Plošča je bila zelo uspešna, saj je prodal več kot sedem milijonov izdaj. Čeprav so bili njegovi pevski začetki težki, je sledil svojim sanjam."Nisem bil od nekdaj uspešen,"je dejal in dodal, da ga je ta nenavadna izkušnja zaznamovala.