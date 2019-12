Justin prekinil molk in priznal, da je popil preveč: Obžalujem svoje obnašanje

"Poskušam se izogniti govoricam, koliko se le da, ampak se mi zdi pomembno za mojo družino, da spregovorim o nedavnih govoricah, ki so prizadele ljudi, ki jih imam rad," je začel svoj iskren zapis 38-letni glasbenik. V nadaljevanju je zapisal: "Pred nekaj tedni se mi je zgodil spodrsljaj - vendar naj bo vsem jasno - med mano in mojo soigralko se ni zgodilo nič. Tisto noč sem preveč popil, zato obžalujem svoje obnašanje. Moral bi vedeti bolje. To ni zgled, ki ga želim pokazati svojemu sinu. opravičujem se svoji čudoviti ženi in družini, ker sem jih spravil v tako neprijetno situacijo. Osredotočen sem, da bom najboljši mož in oče, kar sem lahko. To ni bilo to."

Justin in njegova izbrankaJessica Biel sta se poročila oktobra 2012 in imata skupaj 4-letnega sina Silas. E! News je kmlau po incidentu poročal, da bosta zakonca kljub špekulacijam in zgovornim fotografijam težavo prebrodila. Vir blizu zakoncev je že takrat dejal, da ne želita iz muhe delati slona in skušata s smehom premagati problem. "Njegovo obnašanje je bilo nedvomno neprimerno in je nekaj, zaradi česar bi se vsaka žena počutila neprijetno. Veliko preveč je popil in ga je zato zaneslo.Njun zakon bo preživel. Počuti se krivega in se ji bo oddolžil," je razkril vir ter dejal, da je Jessica zelo dobra z Justinom in zato se igralec zaveda, kakšno srečo ima. "Rekel je, da se ni zgodilo nič, da so se vsi skupaj le družili in to je konec zgodbe," je še pojasnil vir.