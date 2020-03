Justin prepričan, da so se že leta 2009 za poroko dogovorili njuni starši

Priljubljeni kanadski pevecJustin Bieber, ki se je pred kratkim vrnil na glasbeno sceno in presenetil z novo pesmijo Yummy, je bil pred kratkim gost v oddaji, ki jo vodi Ellen DeGeneres. Govoril je o prvem srečanju s svojo soprogo Hailey Bieberin šele sedaj naj bi opazil, da je bila njuna poroka dogovorjena že, ko sta se prvič spoznala.

"Spoznala sva se na snemanju The Today Show. Prepričan sem, da je bilo usojeno, da je prišla, ker jo je njen oče (Stephen Baldwin, op. a.) zjutraj dobesedno prisilil, da je vstala iz postelje," je dejal Justin in dodal, da je prepričan, da so se straši že leta 2009 dogovorili za poroko. "Če pomislim za nazaj, sem prepričan, da je bil dogovorjen zakon."

Justinovo razodetje se je nadaljevalo: "Vzgojena je bila kot kristjanka. Imava podobne vrednote in verjameva v iste stvari. Tedaj je že njen oče dejal, da misli, da bi bila dobra prijatelja."

Na intervjuju mu je delala družbo tudi Demi Lovato, ki je bila nad njegovimi besedami navdušena in je pozvala svoje starše: "No, mama in oče, poslušajta me. Imam 27 let in čas je, da nekaj uredita."