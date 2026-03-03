Justin Timberlake dve leti po aretaciji toži policijo

Slabe stvari je težko pozabiti, še posebej, če imajo lahko zelo velik vpliv na tvoje življenje. In še posebej, če si slavna osebnost oziroma kar Justin Timberlake. Zvezdnik očitno še danes večkrat pomisli na 18. junij 2024, ko se je njegovo nočno druženje s prijatelji zaključilo na policijski postaji.

Justin Timberlake se je odločil za tožbo. FOTO: Profimedia

Čeprav je od njegove aretacije zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, ki je odmevala po vsem svetu, minilo skoraj dve leti, se je pevec zdaj odločil za tožbo policijske postaje Sag Harbor in policistov, ki so ga aretirali. Po poročanju tujih medijev si namreč ne želi, da bi v javnost prišli posnetki njegovega neljubega dejanja.

Na sodišče v okrožju Suffolk County je vložil pravni dokument, v katerem zahteva sodno prepoved razkritja videoposnetka. Posnetki so nastali s telesno kamero policista, ki ga je aretiral, 45-letnik pa trdi, da ga prikazujejo v izjemno ranljivem stanju med srečanjem z organi pregona na cesti. Kot je še zapisano v dokumentih, razkrivajo 'intimne podrobnosti o njegovem telesnem videzu, drži, govoru in vedenju'. Toži tako župana mesta Sag Harbor, policijsko postajo kot tudi načelnika policije Roberta Draka.

Prva fotografija pevca po aretaciji junija 2024. FOTO: Profimedia

Priljubljeni pevec si želi zaščititi svoj ugled in javno podobo, saj se zaveda, da bi lahko posnetki njegovega neprimernega vedenja pod vplivom škodili njegovi karieri. S tem se strinja tudi njegov odvetnik Michael Del Piano, ki poudarja, da javni interes za objavo takšnega posnetka, z vidika razumevanja delovanja vlade, ni utemeljen in da bi to dejanje predstavljalo neupravičeno kršitev zasebnosti pevca. Posledično bi lahko prišlo do javnega posmeha in nadlegovanja zvezdnika.

Timberlaka je junija 2024 ustavil mlad policist, ker je prevozil znak stop in vijugal po cesti. Po poročanju tujih medijev je bil tako mlad, da sprva pevca, ki se lahko pohvali z nagrado grammy, sploh ni prepoznal. Čeprav je Justin trdil, da je spil le en martini, policijsko poročilo navaja, da ni bil sposoben za vožnjo, saj ni uspešno opravil testov treznosti. Poleg slabega ravnotežja in neupoštevanja navodil je njegovo slabo stanje potrdila tudi fotografija, na kateri je imel rdeče in steklene oči. Po sojenju, na katerem je najprej trdil, da ni kriv, nato pa priznal blažji prekršek, je dobil kazen v obliki družbeno koristnega dela, denarnega izplačila in začasnega odvzema vozniškega izpita. Incident je komentiral z besedami, naj se ljudje učijo iz njegovih napak in naj ne sedajo za volan v opitem stanju.