Justin Timberlake dve leti po aretaciji toži policijo

Slabe stvari je težko pozabiti, še posebej, če imajo lahko zelo velik vpliv na tvoje življenje. In še posebej, če si slavna osebnost oziroma kar Justin Timberlake. Zvezdnik očitno še danes večkrat pomisli na 18. junij 2024, ko se je njegovo nočno druženje s prijatelji zaključilo na policijski postaji.
Čeprav je od njegove aretacije zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, ki je odmevala po vsem svetu, minilo skoraj dve leti, se je pevec zdaj odločil za tožbo policijske postaje Sag Harbor in policistov, ki so ga aretirali. Po poročanju tujih medijev si namreč ne želi, da bi v javnost prišli posnetki njegovega neljubega dejanja.
Na sodišče v okrožju Suffolk County je vložil pravni dokument, v katerem zahteva sodno prepoved razkritja videoposnetka. Posnetki so nastali s telesno kamero policista, ki ga je aretiral, 45-letnik pa trdi, da ga prikazujejo v izjemno ranljivem stanju med srečanjem z organi pregona na cesti. Kot je še zapisano v dokumentih, razkrivajo 'intimne podrobnosti o njegovem telesnem videzu, drži, govoru in vedenju'. Toži tako župana mesta Sag Harbor, policijsko postajo kot tudi načelnika policije Roberta Draka.
Priljubljeni pevec si želi zaščititi svoj ugled in javno podobo, saj se zaveda, da bi lahko posnetki njegovega neprimernega vedenja pod vplivom škodili njegovi karieri. S tem se strinja tudi njegov odvetnik Michael Del Piano, ki poudarja, da javni interes za objavo takšnega posnetka, z vidika razumevanja delovanja vlade, ni utemeljen in da bi to dejanje predstavljalo neupravičeno kršitev zasebnosti pevca. Posledično bi lahko prišlo do javnega posmeha in nadlegovanja zvezdnika.
Timberlaka je junija 2024 ustavil mlad policist, ker je prevozil znak stop in vijugal po cesti. Po poročanju tujih medijev je bil tako mlad, da sprva pevca, ki se lahko pohvali z nagrado grammy, sploh ni prepoznal. Čeprav je Justin trdil, da je spil le en martini, policijsko poročilo navaja, da ni bil sposoben za vožnjo, saj ni uspešno opravil testov treznosti. Poleg slabega ravnotežja in neupoštevanja navodil je njegovo slabo stanje potrdila tudi fotografija, na kateri je imel rdeče in steklene oči. Po sojenju, na katerem je najprej trdil, da ni kriv, nato pa priznal blažji prekršek, je dobil kazen v obliki družbeno koristnega dela, denarnega izplačila in začasnega odvzema vozniškega izpita. Incident je komentiral z besedami, naj se ljudje učijo iz njegovih napak in naj ne sedajo za volan v opitem stanju.
Nagrada Grammy je prestižna nagrada, ki jo vsako leto podeljuje Akademija za glasbeno umetnost in znanost (Recording Academy) v Združenih državah Amerike. Velja za eno najpomembnejših priznanj v glasbeni industriji, podobno kot oskarji v filmski industriji ali emmyji v televizijski produkciji. Nagrade Grammy se podeljujejo v številnih kategorijah, ki pokrivajo različne glasbene zvrsti, od popa, rocka, countryja, jazza, klasične glasbe do hip-hopa in elektronske glasbe. Nagrade so namenjene prepoznavanju izjemnih dosežkov v snemanju, vključno z izvedbo, pisanjem pesmi in produkcijo.
Test treznosti, znan tudi kot preizkus alkoholiziranosti ali preizkus alkoholiziranosti na terenu (Field Sobriety Test - FST), je niz standardiziranih ocen, ki jih policisti uporabljajo za ugotavljanje, ali je oseba pod vplivom alkohola ali drugih drog, ki bi lahko ogrozile njeno sposobnost varne vožnje. Ti testi običajno vključujejo preproste naloge, kot so hoja po ravni črti, hoja po peti, enonožno ali sledenje premikajočemu se predmetu s pogledom (test z očesnim nistagmusom). Namen teh testov je oceniti ravnotežje, koordinacijo, sposobnost sledenja navodilom in sposobnost osredotočenja, kar so vse funkcije, ki jih lahko poslabšajo alkohol ali droge.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.