Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Justin Timberlake dve leti po aretaciji toži policijo

Sag Harbor, 03. 03. 2026 09.03 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
Justin Timberlake

Justin Timberlake očitno še ni pozabil incidenta iz leta 2024, ko so ga med vožnjo pod vplivom prepovedanih substanc ujeli policisti. Njegova aretacija je odmevala po vsem svetu, na neljubi dogodek pa ima več kot očitno še vedno grenke spomine. Zdaj se je celo odločil za tožbo policijske postaje v Sag Harborju, saj si ne želi, da bi posnetki, ki so tiste junijske noči zabeležili njegovo ravnanje, pristali v javnosti.

Slabe stvari je težko pozabiti, še posebej, če imajo lahko zelo velik vpliv na tvoje življenje. In še posebej, če si slavna osebnost oziroma kar Justin Timberlake. Zvezdnik očitno še danes večkrat pomisli na 18. junij 2024, ko se je njegovo nočno druženje s prijatelji zaključilo na policijski postaji.

Justin Timberlake se je odločil za tožbo.
Justin Timberlake se je odločil za tožbo.
FOTO: Profimedia

Čeprav je od njegove aretacije zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, ki je odmevala po vsem svetu, minilo skoraj dve leti, se je pevec zdaj odločil za tožbo policijske postaje Sag Harbor in policistov, ki so ga aretirali. Po poročanju tujih medijev si namreč ne želi, da bi v javnost prišli posnetki njegovega neljubega dejanja.

Preberi še Justin Timberlake zaradi vožnje pod vplivom alkohola ob vozniško dovoljenje

Na sodišče v okrožju Suffolk County je vložil pravni dokument, v katerem zahteva sodno prepoved razkritja videoposnetka. Posnetki so nastali s telesno kamero policista, ki ga je aretiral, 45-letnik pa trdi, da ga prikazujejo v izjemno ranljivem stanju med srečanjem z organi pregona na cesti. Kot je še zapisano v dokumentih, razkrivajo 'intimne podrobnosti o njegovem telesnem videzu, drži, govoru in vedenju'. Toži tako župana mesta Sag Harbor, policijsko postajo kot tudi načelnika policije Roberta Draka.

Prva fotografija pevca po aretaciji junija 2024.
Prva fotografija pevca po aretaciji junija 2024.
FOTO: Profimedia

Priljubljeni pevec si želi zaščititi svoj ugled in javno podobo, saj se zaveda, da bi lahko posnetki njegovega neprimernega vedenja pod vplivom škodili njegovi karieri. S tem se strinja tudi njegov odvetnik Michael Del Piano, ki poudarja, da javni interes za objavo takšnega posnetka, z vidika razumevanja delovanja vlade, ni utemeljen in da bi to dejanje predstavljalo neupravičeno kršitev zasebnosti pevca. Posledično bi lahko prišlo do javnega posmeha in nadlegovanja zvezdnika.

Preberi še Justin Timberlake priznal krivdo, čaka ga družbeno koristno delo

Timberlaka je junija 2024 ustavil mlad policist, ker je prevozil znak stop in vijugal po cesti. Po poročanju tujih medijev je bil tako mlad, da sprva pevca, ki se lahko pohvali z nagrado grammy, sploh ni prepoznal. Čeprav je Justin trdil, da je spil le en martini, policijsko poročilo navaja, da ni bil sposoben za vožnjo, saj ni uspešno opravil testov treznosti. Poleg slabega ravnotežja in neupoštevanja navodil je njegovo slabo stanje potrdila tudi fotografija, na kateri je imel rdeče in steklene oči. Po sojenju, na katerem je najprej trdil, da ni kriv, nato pa priznal blažji prekršek, je dobil kazen v obliki družbeno koristnega dela, denarnega izplačila in začasnega odvzema vozniškega izpita. Incident je komentiral z besedami, naj se ljudje učijo iz njegovih napak in naj ne sedajo za volan v opitem stanju.

Razlagalnik

Nagrada Grammy je prestižna nagrada, ki jo vsako leto podeljuje Akademija za glasbeno umetnost in znanost (Recording Academy) v Združenih državah Amerike. Velja za eno najpomembnejših priznanj v glasbeni industriji, podobno kot oskarji v filmski industriji ali emmyji v televizijski produkciji. Nagrade Grammy se podeljujejo v številnih kategorijah, ki pokrivajo različne glasbene zvrsti, od popa, rocka, countryja, jazza, klasične glasbe do hip-hopa in elektronske glasbe. Nagrade so namenjene prepoznavanju izjemnih dosežkov v snemanju, vključno z izvedbo, pisanjem pesmi in produkcijo.

Test treznosti, znan tudi kot preizkus alkoholiziranosti ali preizkus alkoholiziranosti na terenu (Field Sobriety Test - FST), je niz standardiziranih ocen, ki jih policisti uporabljajo za ugotavljanje, ali je oseba pod vplivom alkohola ali drugih drog, ki bi lahko ogrozile njeno sposobnost varne vožnje. Ti testi običajno vključujejo preproste naloge, kot so hoja po ravni črti, hoja po peti, enonožno ali sledenje premikajočemu se predmetu s pogledom (test z očesnim nistagmusom). Namen teh testov je oceniti ravnotežje, koordinacijo, sposobnost sledenja navodilom in sposobnost osredotočenja, kar so vse funkcije, ki jih lahko poslabšajo alkohol ali droge.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Justin Timberlake tožba Sag Harbor posnetki telesne kamere zasebnost zvezdnikov

Se je Pink v New York preselila, da bo prevzela vodenje oddaje?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GJ19
03. 03. 2026 10.29
taki si v resnici, prej se sprejmeš boljše je za tebe a on bi kar tožil
Odgovori
0 0
r h
03. 03. 2026 09.48
Zdaj pa je bedaka sram
Odgovori
+2
2 0
Lens
03. 03. 2026 09.44
Ogrožal je vse okoli sebe, seveda je zdaj kar naenkrat postal žrtev.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Kaj dojenček zaznava v maternici
Kaj dojenček zaznava v maternici
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrepežljivi, biki iščejo toplino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrepežljivi, biki iščejo toplino
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
vizita
Portal
Nenaden kolaps pljuč je pri 21-letnici razkril nevarnost pnevmotoraksa
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku
Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku
cekin
Portal
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Kako prihraniti na tisoče in kupiti kakovosten rabljen avto
Kako prihraniti na tisoče in kupiti kakovosten rabljen avto
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Na voljo aplikacija za preverjanje veljavnosti vinjet
Na voljo aplikacija za preverjanje veljavnosti vinjet
moskisvet
Portal
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
okusno
Portal
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
To je najbolj okusen način priprave lososa
To je najbolj okusen način priprave lososa
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551