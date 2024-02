Justin Timberlake hvaležen za svojo družino: Je sporno, če sem srečen?

Justin Timberlake je zelo družinski človek. Ponosen je na to, da je oče dvema sinovoma, Silasu in Phineasu, ki ju ima z ženo Jessico Biel. Kot je priznal v enem izmed svojih zadnjih intervjujev, je izjemno hvaležen za svojo družino in ga tega tudi ni sram priznati. Jasno je poudaril, da je srečen in da se mu to ne zdi sporno.

Justin Timerlake je ponosen oče in srečno poročen moški, ki o svoji družini govori samo v presežkih. Čeprav ni pogosto, da bi delil zasebne informacije, je v televizijski oddaji The Graham Norton Show spregovoril o tem, kako hvaležen je za svojo družino. "Imam dva čudovita otroka in čudovito ženo," jih je pohvalil in dodal: "Preprosto srečen sem."

Justin Timerlake je ponosen oče in srečno poročen moški, ki o svoji družini govori samo v presežkih.

Slavni pevec je ob tem, ko je čustveno spregovoril o osemletnem sinu Silasu in triletnem Phineasu ter ženi Jessici Biel, poudaril, da ga ni sram pokazati, koliko mu pomeni družina. "Mislim, da si do zdaj še nikoli nisem vzel časa, da bi razmislil in pogledal na svoje življenje ter rekel: vau, to je res kul, in bil preprosto hvaležen za to," je povedal in šaljivo dodal: "Je to sporno, če sem srečen?"

Slavni pevec je že skoraj 12 let srečno poročen z igralko Jessico Biel.

43-letnik je v oddaji gostoval v sklopu promocije svoje nove pesmi in prihajajočega albuma z naslovom Everything I Thought It Was. Idejo za naslov albuma, ki bo izšel 15. marca, je dobil tudi zaradi svojih najbližjih, ki so jih pesmi na albumu nostalgično spominjale na čase, ko je bil najuspešnejši. "Ko so mi rekli, da to zveni kot vse, po čemer me poznajo, in vse, kar si želijo od tebe, je omenjena besedna zveza začela lebdeti v mojih mislih," je razkril.