Justin Timberlake in Jessica Biel utišala govorice, da sta se razšla

Jessica Biel in Justin Timberlake sta preživljala težko obdobje, potem ko so pevca junija 2024 zaradi vožnje pod vplivom alkohola aretirali, pred tem pa so ga fotografi ujeli med druženjem s soigralko filma, ki ga je v tistem času snemal. Zvezdniški par, ki ima dva sinova, so nedavno opazili med sprehodom po New Yorku, s tem pa sta utišala govorice, da sta se razšla. Kot poroča Page Six , naj bi se zakonca celo ustavila in se fotografirala z oboževalci.

Kot je za ameriški tabloid aprila razkril vir blizu para, naj bi zvezdnica serije Sedma nebesa možu postavila ultimat, da ga bo v primeru, da ga ponovno ujamejo alkoholiziranega v javnosti, zapustila. Pevec naj bi le nekaj dni prej, ko je povezoval prireditev med turnirjem golfa, znova pretiraval s popivanjem.

Da v njunem zakonu škripa, je potrdil tudi drugi vir, ki je dodal, da se oba zvezdnika trudita rešiti težave, ki so predvsem posledica Timberlakove izpostavljenosti v javnosti po aretaciji junija 2024.

Biel in Timberlake sta par od leta 2007, ko sta se spoznala na eni od zabav, zaročila pa sta se štiri leta pozneje na smučanju v zvezni državi Montana. Pred oltar sta stopila oktobra leta 2012 v Italiji. Tri leta pozneje sta se razveselila prvorojenca Silasa, julija 2020 pa še sina Phineasa.