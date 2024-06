'Justin Timberlake je le zadnja žrtev agresivnega policista'

Aretacija Justina Timberlaka, ki je pred dnevi pretresla javnost, še vedno odmeva. Po incidentu se je oglasil tudi zvezdnik, ki je bil po devetih urah pridržanja in zaslišanju na sodišču že izpuščen, zdaj pa so se začele širiti novice tudi o policistu, ki ga je aretiral. 23-letni Michael Arkinson naj bi bil pri policiji v Sag Harborju zaposlen šele tri mesece, a se ga je že prijel vzdevek mali rdečelasi kreten, številni pa so prepričani, da je tudi pevec le njegova zadnja žrtev.

Aretacija Justina Timberlaka pretekli teden je dvignila veliko prahu. Ne le, da ne moremo mimo dejstva, da je bil zvezdnik aretiran zaradi vožnje pod vplivom substanc, ker je storil več prometnih prekrškov, temveč so se sedaj začele širiti novice tudi o policistu, ki ga je ustavil. Da Michael Arkinson pevca ni prepoznal ne po videzu ne po imenu in da ni vedel, da je trenutno na svetovni turneji, ki jo aretacija lahko ogrozi, je bilo jasno že prvi dan.

Zdaj pa so tuji mediji izbrskali nekaj več informacij o 23-letniku. Mladenič naj bi bil na policiji v Sag Harborju zaposlen šele tri mesece, a si je v soseski, ki slovi po bogatih prebivalcih, že pridelal slab sloves. "Njegov vzdevek je mali rdeči kreten," so za Daily Mail povedali viri. Prebivalcem Hamptonsa naj bi pisal kazni za nesmiselne prekrške, obenem pa redno ustavlja voznike.

"Tudi mene je ustavil, ko sem iskal parkirišče pred restavracijo in obračal. To me je res presenetilo. Na cesti ni bilo nikogar, pa me je vseeno ustavil. Zdi se mi, da samo zato, da me je," je povedal vir in dodal, da k s sreči ni dobil kazni, le opozorilo. "A me je ustavil še enkrat in takrat ni bil nežen. Mobilni telefon sem dal na zvočnik, a je bil v mojih rokah, poskušal sem mu razložiti, on pa mi je rekel, da bi moral uporabiti Bluetooth," je razložil vir, ki je na koncu dobil kazen v višini 135 evrov, a je še vedno ni plačal. Številni so zato prepričani, da je tudi slavni pevec le še ena žrtev nepriljubljenega Arkinsona. "Mislim, da je Justin Timberlake le zadnja žrtev agresivnega policista," je prepričan vir.

Nekdanjega člana skupine *NSYNC, ki je trenutno na svoji svetovni turneji, so aretirali pretekli ponedeljek zvečer, ko je zapustil The American Hotel, kjer je večer preživel s prijatelji. Čeprav je trdil, da je spil samo en martini, kar je nedavno javno potrdil tudi natakar, je bil videti vinjen, njegove oči so bile rdeče in steklene, smrdel je po alkoholu in nerazločno govoril. Imel je tudi težave z ravnotežjem, prav tako je zavrnil preizkus alkoholiziranosti.