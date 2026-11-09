Justin Timberlake na modni brvi s sinovoma in nečakinjo

Preteklo soboto je v Denverju potekala modna revija Be Beautiful Be Yourself, ki jo vsako leto organizira fundacija Global Down Syndrome. In letos je bil na njej tudi prav poseben gost. Po modni brvi se je namreč sprehodil Justin Timberlake, dogodek pa je imel zanj prav poseben pomen.

Justin Timberlake s sinovoma, nečakinijo ter njenima stašema. FOTO: Profimedia

Glavni namen njegovega obiska je bila podpora sedemletni nečakinji Zayi Biel, ki ima Downov sindrom. Deklica pa ni bila edina, ki je s pevcem nastopila na dogodku, saj sta slavnemu očetu družbo delala tudi njegova sinova. 11-letni Silas in šestletni Phineas se v javnosti sicer pojavljata zelo redko, zato je bila njuna prisotnost še toliko večje presenečenje. 45-letnik je na rdeči preprogi držal Zayo v naročju in se fotografiral skupaj z njenima staršema, Rose in Justinom Bielom, ki je mlajši brat njegove žene Jessice Biel.

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Na videoposnetkih z dogodka, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti, kako zvezdnik pleše z Zayo v naročju, medtem ko enajstletnik prav tako kaže svoje plesne korake. Šestletnik je bil videti bolj zadržan in se je držal blizu svojega očeta. Zaya je bila v središču pozornosti, saj je med hojo po brvi mahala in pošiljala poljube zbrani množici. Oče in sinova so se tudi modno uskladili, saj se je Phineas ujemal z očetom v črni obleki, Silas pa je bil oblečen v usnjeno jakno, črne hlače in je nosil sončna očala.

Slavni pevec s svojima sinovoma. FOTO: Instagram

Fotografije z dogodka je Justin tudi sam ponosno objavil na družbenih omrežjih. "Sinoči smo mojo čudovito nečakinjo Zayo pospremili po modni brvi," je zapisal ob prvi fotografiji na Instagramu, nato pa delil še utrinek z rdeče preproge, kjer je poziral s svojo nečakinjo. "Ponosen stric!" je le pripisal.

Justin Timberlake je ponosen stric. FOTO: Instagram

Kljub temu, da je na dogodku nastopila njena nečakinja, pa se žena slavnega pevca dogajanja tokrat ni mogla udeležiti zaradi delovnih obveznosti. V znak podpore družini Biel pa je na dogodek prišla njena bližnja prijateljica in soigralka iz serije Sedma nebesa, Beverley Mitchell. Dobrodelni dogodek v Denverju je bil po poročanju tujih medijev sicer finančno zelo uspešen, saj so skupno zbrali rekordnih 2,7 milijona dolarjev (2,41 milijona evrov), ki jih bo organizacija namenila za raziskave Downovega sindroma, zdravstveno oskrbo ter zagovorništvo oseb s tem sindromom.