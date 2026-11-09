Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Justin Timberlake na modni brvi s sinovoma in nečakinjo

Denver, 09. 11. 2026 14.10 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Slavni pevec s svojima sinovoma.

Justin Timberlake se je pretekli vikend udeležil dobrodelne modne revije Be Beautiful Be Yourself, ki jo vsako leto organizira fundacija Global Down Syndrome. A tam ni bil sam, temveč se je po modni pisti v podporo nečakinji Zayi, ki ima Downov sindrom, sprehodil s sinovoma, 11-letnim Silasom in 6-letnim Phineasom.

Preteklo soboto je v Denverju potekala modna revija Be Beautiful Be Yourself, ki jo vsako leto organizira fundacija Global Down Syndrome. In letos je bil na njej tudi prav poseben gost. Po modni brvi se je namreč sprehodil Justin Timberlake, dogodek pa je imel zanj prav poseben pomen.

Justin Timberlake s sinovoma, nečakinijo ter njenima stašema.
Justin Timberlake s sinovoma, nečakinijo ter njenima stašema.
FOTO: Profimedia

Glavni namen njegovega obiska je bila podpora sedemletni nečakinji Zayi Biel, ki ima Downov sindrom. Deklica pa ni bila edina, ki je s pevcem nastopila na dogodku, saj sta slavnemu očetu družbo delala tudi njegova sinova. 11-letni Silas in šestletni Phineas se v javnosti sicer pojavljata zelo redko, zato je bila njuna prisotnost še toliko večje presenečenje. 45-letnik je na rdeči preprogi držal Zayo v naročju in se fotografiral skupaj z njenima staršema, Rose in Justinom Bielom, ki je mlajši brat njegove žene Jessice Biel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na videoposnetkih z dogodka, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti, kako zvezdnik pleše z Zayo v naročju, medtem ko enajstletnik prav tako kaže svoje plesne korake. Šestletnik je bil videti bolj zadržan in se je držal blizu svojega očeta. Zaya je bila v središču pozornosti, saj je med hojo po brvi mahala in pošiljala poljube zbrani množici. Oče in sinova so se tudi modno uskladili, saj se je Phineas ujemal z očetom v črni obleki, Silas pa je bil oblečen v usnjeno jakno, črne hlače in je nosil sončna očala.

Slavni pevec s svojima sinovoma.
Slavni pevec s svojima sinovoma.
FOTO: Instagram

Fotografije z dogodka je Justin tudi sam ponosno objavil na družbenih omrežjih. "Sinoči smo mojo čudovito nečakinjo Zayo pospremili po modni brvi," je zapisal ob prvi fotografiji na Instagramu, nato pa delil še utrinek z rdeče preproge, kjer je poziral s svojo nečakinjo. "Ponosen stric!" je le pripisal.

Justin Timberlake je ponosen stric.
Justin Timberlake je ponosen stric.
FOTO: Instagram

Kljub temu, da je na dogodku nastopila njena nečakinja, pa se žena slavnega pevca dogajanja tokrat ni mogla udeležiti zaradi delovnih obveznosti. V znak podpore družini Biel pa je na dogodek prišla njena bližnja prijateljica in soigralka iz serije Sedma nebesa, Beverley Mitchell. Dobrodelni dogodek v Denverju je bil po poročanju tujih medijev sicer finančno zelo uspešen, saj so skupno zbrali rekordnih 2,7 milijona dolarjev (2,41 milijona evrov), ki jih bo organizacija namenila za raziskave Downovega sindroma, zdravstveno oskrbo ter zagovorništvo oseb s tem sindromom.

Preberi še Jessica Biel in Justin Timberlake delila skupne fotografije in obljubila: 'Za večno'

Slavna zakonca, ki sta poročena od oktobra 2012, že vrsto let podpirata ta letni dogodek. Igralka se je z nečakinjo Zayo po modni brvi sprehodila na reviji Be Beautiful Be Yourself oktobra 2025. Prav tako se je revije udeležila novembra 2024, takrat skupaj s sinovoma Silasom in Phineasom, ob priložnosti, ko je bila Zaya imenovana za ambasadorko fundacije.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Justin Timberlake Jessica Biel dobrodelna modna revija Downov sindrom Silas Timberlake Phineas Timberlake družina

Anastasia ob prvi obletnici zveze s Petrom namignila na poroko

Bibaleze.si Od hollywoodske slave do očeta otroka z Downovim sindromom
24ur.com Dwayne Johnson s hčerkama v naročju: Ponosni sta bili na mamo
24ur.com Rickyju Martinu sta se na odru nepričakovano pridružila sinova
24ur.com Muskova transspolna hči se je odzvala na novico o novem polbratu
Moskisvet.com Ne boste verjeli, kako izgleda sin najlepšega igralca na svetu
24ur.com Beyonce poslala darilo dveletnemu dečku, ki je trdil, da sta prijatelja
24ur.com Anže potrebuje pomoč: zaradi pokvarjenega dvigala ne more iz hiše
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
vizita
Portal
Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
cekin
Portal
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
moskisvet
Portal
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Samo en slab trenuk in večer je uničen
Samo en slab trenuk in večer je uničen
dominvrt
Portal
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
okusno
Portal
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022