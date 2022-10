Justin Timberlake ob deseti obletnici poroke Jessici Biel: Ti čudovit človek!

Justin Timberlake si želi, da bi bil do konca svojih dni z ženo Jessico Biel. Zakonca sta pred dnevi praznovala deseto obletnico poroke, pevec pa je ta dogodek obeležil z objavo serije fotografij in posnetkov na družbenem omrežju Instagram in pripisom, v katerem se je poklonil ženi in dodal, da desetletje, ki ga je preživel z njo, še zdaleč ni dovolj dolgo obdobje.

Justin Timberlake in Jessica Biel sta pred dnevi obeležila deseto obletnico poroke. Ob tej priložnosti je pevec na svojem Instagram profilu delil serijo njunih skupnih fotografij in videov, ob njih pa pripisal, da je prav 40-letna igralka razlog, da je boljši mož in oče njunih dveh sinov. Njegovo objavo je z oboževalci delila tudi zvezdnica serije Sedma nebesa in ob pripisu '10 let' dodala še ikonico rdečega srca.

icon-expand Justin Timberlake in Jessica Biel FOTO: Instagram

"10 let ni dovolj," je ob galeriji fotografij in videoposnetkov pripisal 41-letni pevec. "Zaradi tebe sem vsak dan boljši mož in oče! Zelo te ljubim, ti čudovit človek! Zdaj pa še ti, " je še pripisal, objavo pa je s svojimi sledilci delila tudi igralka, ki se je pozneje z novo objavo navezala na moževo in pripisala: "Biti poročena s tabo je življenjska pustolovščina!" Timberlake je v galerijo vključil tudi fotografije iz njunih zmenkov, med katerimi je tudi tista, na kateri si delita krožnik špagetov, svojo galerijo pa je delila tudi igralka.

Zvezdnika, ki sta se poročila leta 2012, sta v desetletju zakona doživela tudi nekaj vzponov in padcev, med katerimi je tudi dogodek iz novembra 2019, ko so pevca ujeli med držanjem za roke s soigralko Alisho Wainwright. Čeprav je ta dogodek zamajal njun zakon, pa ga nikakor ni zrušil, igralka pa je v intervjuju, ki ga je dala meseca aprila, dejala, da je to najsrečnejše obdobje njenega življenja.

"Včasih se počutim, da je deset let kar odletelo mimo mene, spet drugič pa si mislim, da je desetletje kar dolgo obdobje v človekovem življenju. Zelo sem ponosna na to," je razkrila v intervjuju za Access Hollywood, po tem, ko je v javnosti podprla svojega moža, ki se je leta 2021 javno oparvičil nekdanjemu dekletu Britney Spears in pevki Janet Jackson po izidu dokumentarca Framing Britney Spears. Film, ki je izšel v produkciji New York Timesa, je namigoval, da je prav Timberlake odigral veliko vlogo v karierah obeh žensk in obema škodoval.

icon-expand Justin Timberlake in Jessica Biel praznujeta 10. obletnico poroke. FOTO: Instagram