Justin Timberlake ob ženinem rojstnem dnevu: Sanjska partnerka

Pevec Justin Timberlake je svoji ženi, igralki Jessici Biel, ob rojstnem dnevu izkazal veliko ljubezni tudi z objavo na družbenem omrežju. Zvezdnik je s svojimi sledilci delil nekaj ženinih fotografij, ob njih pa pripisal, da jim bo povedal nekaj besed o tej osebi, 41-letnico pa označil za sanjsko partnerko.

Igralka Jessica Biel je dopolnila 41 let, njen mož, pevec Justin Timberlake, pa ji je ob tej priložnosti ljubezen izkazal tudi na družbenem omrežju, kjer je delil nekaj fotografij z ljubezivim in prisrčnim sporočilom. Par je poročen od leta 2012, skupaj pa imata dva sinova.

icon-expand Jessica Biel je dopolnila 41 let. FOTO: Profimeda

"Naj vam povem nekaj o tej osebi ... Je najbolj neverjetna, najbolj graciozna in čudovita sanjska partnerka, ki bi si jo lahko kdaj želel. Danes je njen rojstni dan in res sem vesel, da si se rodila, ljubezen moja. Srečo imam, da si se odločila, da boš to življenje preživela z menoj. Staraš se kot dobro vino. Ljubim te do lune in nazaj," je zapisal Timberlake, zakonca pa sta lani praznovala 10. obletnico poroke.

Igralki so med komentarji čestitali tudi številni zvezdniški prijatelji, med njimi nekdanji športnik Tom Brady, igralki Lily Collins in Alison Brie, pevec Luis Fonsi, športna komentatorka Erin Andrews, igralka Kate Bosworth in pevec skupine One Republic Ryan Tedder. Čestitala ji je tudi soigralka iz serije Sedma nebesa Beverley Mitchell, ki je ob video kolažu pripisala: "Vse najboljše moji duši dvojčici!" Med posnetki v videu je priložila tudi njuno skupno fotografijo iz časa snemanja serije in dodala: "Si moja luč, ki me vodi, odkar sva se spoznali. Vedno sem imela prostor v tvojem srcu. Vedno mi pomagaš, da se poberem, me držiš v objemu in vedno si mi na voljo! Obljubim, da ti bom skozi to življenje stala ob strani, tako kot ti meni! Resnično si najboljša in v življenju ti želim le najboljše! Komaj čakam, da se skupaj postarava in vse dogodivščine, ki si jih bosta delili najini družini! Nadvse te imam rada! Vse najboljše, angel!"

Če se zdi, da Bielova zmore početi vse, je to zato, ker je to res. A to ne pomeni, da je ugotovila, kako uskladiti delo, življenje in zabavo. Med intervjujem leta 2022 za The Drew Barrymore Show je razkrila, da ne obvlada ravnotežja v vseh vidikih svojega življenja, in dodala, kako je našla mir v tem, da je prisotna v tem trenutku. "Mislim, da mi to še ni uspelo. Počutim se, kot da me nenehno vleče v milijon smeri," je rekla.