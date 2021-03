Justin Timberlake objavil še nikoli videne fotografije

"Vse najboljše moji najljubši osebi na svetu … najmočnejši, najzabavnejši, najboljši, najpametnejši in najlepši mami, partnerici in šefici, kar jih je. Imam to srečo, da se učim od tebe in se smejim s teboj ter te slavim vsak dan," je zapisal na Instagramu, ob tem pa objavil še nikoli videne fotografije, med drugim tudi s plaže. Na prvi fotografiji svojo drago poljublja, nato je dodal posnetek slavljenke s čolna in simpatično fotografijo, ko Jessica pozira v grmovju. Kot je pojasnil, se je tam znašla, ko je iskala izgubljene igrače svojih otrok. Za konec voščila pa ji je še sporočil: "Ljubim te z vsem, kar vem."

Justin Timberlake je svetu pokazal, da je po devetih letih zakonskega življenja še vedno nor na svojo ženo Jessico Biel . Ta je 3. marca dopolnila 39 let.

Oboževalci so bili nad njegovo potezo in rojstnodnevno čestitko navdušeni in so hitro komentirali, da ima čudovito ženo ter ji zaželeli lepo praznovanje. Ne dvomimo, da so ji njeni najdražji, mož in sinova PhineasinSilaspričarali poseben in nepozaben dan.

Spomnimo, da je 40-letni glasbenik januarja v intervjuju z Ellen Degenerespotrdil, da sta se z ženo razveselila drugega sina, ki sta mu nadela ime Phineas.

"Super je in tako zelo je prisrčen. In ja, nihče od nas ne spi. Ampak smo navdušeni. Res ne bi mogli biti srečnejši, kot smo. Zelo smo hvaležni,"je povedal pevec.

Timberlake je povedal tudi, da je Silas, ki bo naslednji mesec dopolnil šest let, izjemno navdušen nad svojo novo vlogo starejšega brata. "Zelo mu je všeč. Phin še ne more hoditi ali se z njim loviti, ampak slej kot prej se bo tudi to začelo. Bomo videli, kako bo takrat."