Justin Timberlake oboževalcu podaril vozilo z dostopom za invalidni voziček

Justin Timberlake je pomagal družini v stiski. 39-letni dobitnik grammyja je razveselil 17-letnega oboževalca s cerebralno paralizo in družini podaril kombi, ki ima dostop za invalidni voziček.

"V veselje mi je," je dejal Justin Timberlake v videoklicu, kjer se je slišal s 17-letnim Jakom Stittomin njegovim očetom. "Kot sem rekel, slišal sem, da je bil vaš cilj, dobiti ta kombi pred zahvalnim dnevom. Slišal sem tvojo zgodbo in prebral novice o tebi. Bil sem tako ganjen, da si resnično želim, da imate ta kombi,"je dejal filmski igralec. "Kril bom vse stroške. Želim vam lepe počitnice. Navdihuješ me, Jake."

Timberlake upa, da bo denar, ki ga je družina do zdaj zbrala za vozilo, prišel prav za oskrbo, ki jo Jake potrebuje. "Ujel je zgodbo, ki se ga je zelo dotaknila. Želel je navezati stik in se odločil, da bo Jaku kupil kombi," je povedal oče Tim Stitt za News Channel 11. "To je velik blagoslov, da sem lahko govoril z gospodom in da je lahko spoznal Jaka ter videl, kaj potrebuje."

icon-expand Justin Timberlake je razveselil družino. FOTO: Twitter

"To mu bo olajšalo življenje, prihodnost in olajšalo bo tudi moje življenje, ker ni veliko ljudi, ki mu lahko nudi pomoč. Tako bo veliko bolj samostojen," je še povedal srečni oče. Zvezdnik je sicer v času pandemije koronavirusa doniral več dobrodelnim organizacijam za pomoč družinam v stiski. "To je nor čas, a ne pozabite, da smo vsi v tem skupaj," je zapisal na Twitterju. "Začnite z majhnimi dejanji in podprite lokalne skupnosti tako, da hrano posredujete tistim, ki jo potrebujejo. Doniral sem organizaciji v domačem kraju, ki pomaga ljudem pri zbiranju in dostavi hrane, da bodo lahko družine ostale doma. Vsak lahko pomaga."