Justin Timberlake obožuje ženske čevlje

Na glamuroznih dogodkih so vse oči uperjene v Jessico

Justin Timberlake je ameriški pevec, tekstopisec, producent, plesalec in igralec. Pri 21 letih je izdal svoj prvi samostojni album, pred tem pa je deloval pod okriljem glasbene skupine 'N Sync. Do sedaj je bil nagrajen že s šestimi nagradami grammyin dvema nagradama emmy.

Justin obožuje superge Jordan in Levi's - Jessica pa je modno usklajena s soprogom

37-letnik se je leta 2012 poročil z igralko Jessico Biel, ki je zaslovela z vlogo v priljubljeni nanizanki Seven Heaven, kasneje pa je zaigrala v številnih filmih in serijah. Zakonca, ki sta srečno poročena že šest let, imata tudi triletnega sina Silasa Randalla Timberlakea.

Vsestransko nadarjeni glasbenik ima tudi ostro oko za modo in je eden tistih, ki si drznejo postavljati modne trende. V nedavnem intervjuju za People je priznal, da odloča tudi o usodi ženinih čevljev: ''Velikokrat se zgodi, da Jessici predlagam nakup takšnih ali drugačnih čevljev. Dostikrat jih namesto nje izberem jaz ... Kaj naj rečem, obožujem ženske čevlje.''

Justin se zaveda, da je navkljub njegovemu dobremu videzu Jessica tista, ki ponavadi izstopa na glamuroznih dogodkih – zato se vedno trudi, da bi bil z ženo čim bolj usklajen: ''Vedno poskrbim za to, da sem na javnih dogodkih usklajen s svojo ženo ... To je nekako tako, kot rečejo za soplesalca: svojo soplesalko moraš 'uokviriti'. Podobno je z najinim videzom na javnih dogodkih.''

Glasbenik je priznal, da Jessica ni edina oseba, ki ji svetuje pri modni izbiri – svoje znanje že zdaj prenaša na svojega triletnega sina: ''Silas je podobno grajen kot jaz (smeh). Že zdaj vem, kaj mu bom zapustil: svojo kolekcijo superg Levi's in Jordan.''