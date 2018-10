Justin Timberlake poprijel za pisateljsko pero

37-letni glasbenik in igralec Justin Timberlake je zaplaval v pisateljske vode. V svoji avtobiografski knjigi Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me je delil trenutke, ko je njegova kariera šele začela dobivati pravo podobo, spomine na čas, ko je spoznal svojo soprogo Jessico Bielin trenutek, ko je izvedel, da bo postal oče. Za marsikoga bi se to zdelo nekaj povsem običajnega, a Justin in Jessica sta znana po tem, da svojo zasebnost skrivata od oči javnosti – zato je glasbenikovo delo prebudilo še toliko večje zanimanje.

Na svojem Instagramu je pred dnevi delil novico, da je njegova knjiga že nared in da bo kmalu pristala na knjižnih policah. V posnetku je pokazal platnice napisanega dela in jo na kratko prelistal, oboževalcem pa sporočil: ''Družba, tako sem vzhičen! To je to, to je 'ta knjiga'. Na kratko vam bom pokazal, kaj se skriva notri ... Zaodrje, trenutki, ko so nastajale pesmi ... Morate jo prebrati. Je resnično 'resna' knjiga.''