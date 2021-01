Justin Timberlake potrdil, da sta z ženo dobila drugega otroka

39-letnik se je o zasebnem življenju razgovoril v intervjuju z Ellen Degeneres . "Super je in tako zelo je prisrčen. In ja, nihče od nas ne spi," je povedal pevec in dodal: "Ampak smo navdušeni. Res ne bi mogli biti srečnejši, kot smo. Zelo smo hvaležni."

Julija se je začelo šušljati, da naj bi Bielova povila drugega otroka, a govoric takrat nihče ni potrdil. Zakoncema je uspelo očitno kar nekaj mesecev prihod drugega otroka obdržati skrivnost. V času pandemije sta se umaknila iz Kalifornije in se preselila na deželo, v Montano.

Zvezdnika, ki sta se poročila leta 2012, sta se v zadnjem letu uspešno izogibala objavljanju kakršnekoli Jessicine fotografije celega telesa v zadnjih mesecih nosečnosti.

Ellen je bila očitno ena prvih, ki je izvedela za rojstvo malega Phineasa. "Mislim, da sva se pogovarjala po telefonu prek kamere in si me vprašal, če bi rada izvedela eno skrivnost. In takrat je Jessica prišla v sobo, ti pa si ji dal roko na trebuh. In takrat si mi rekel: 'Imela bova še enega otroka!'"

Timberlake je povedal tudi, da je petletni Silas izjemno navdušen nad svojo novo vlogo starejšega brata. "Zelo mu je všeč. Phin še ne more hoditi ali se z njim loviti, ampak slej kot prej se bo tudi to začelo. Bomo videli, kako bo takrat."