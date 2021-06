Justin Timberlake praznoval očetovski dan

40-letni zvezdnik Justin Timberlake je s svojimi oboževalci na družbenem omrežju Instagram delil fotografije s praznovanja očetovskega dne, na njih pa je javnosti prvič pokazal svojega drugorojenca Phineasa . V zapisu ob fotografijah se je zahvalil tudi svojemu očetu, očimu in starima očetoma, ki so ga naučili ceniti življenje.

"Biti oče je boljše, kot sem si kadar koli predstavljal. Hvaležen sem svojemu očetu, očimu in dedkoma, da so mi pokazali pot in se žrtvovali, da sem lahko zaživel svoje sanje. Naučili so me, da se življenje zgodi v majhnih stvareh. Srečen očetovski dan vsem očetom," je zapisal Timberlake ob štirih fotografijah, ki jih je delil na družbenem omrežju.