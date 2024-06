Justin Timberlake prekinil koncert in oboževalki priskočil na pomoč

Med pesmijo Cry Me a River je pevec opazil, da se v prvih vrstah občinstva nekaj dogaja. Varnostnikom in prvi pomoči je zato hitro začel mahati in jih s prstom usmerjati k pomoči potrebni ženski. "Prižgite luči," je naročil tehničnemu osebju. "Opravičujem se," je dejal prisotnim v dvorani in prosil, naj mu namenijo nekaj minut.

"V peti vrsti potrebujemo nekaj pomoči," je dodal in vprašal, ali je vse v redu. Ko je iz občinstva dobil pritrdilen odgovor, je sporočil, da je vse v redu ter ob bučnem aplavzu nadaljeval z nastopom. "Ni za kaj," je še dejal oboževalcem, ki so se mu zahvalili za skrbnost.

Timberlake se bo v sklopu turneje ustavil tudi v Evropi, in sicer julija, ko bo v naši bližini obiskal več nemških mest.