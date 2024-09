Justin Timberlake priznal krivdo, čaka ga družbeno koristno delo

V sredini junija je medije preplavila novica, da je Justin Timberlake zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanca aretiran. Po nekajurnem priporu so ga organi pregona nato izpustili, vmes se je na sodišču že večkrat zagovarjal, danes je pa je priznal krivdo in sprejel posledice za svoja dejanja. Plačati bo moral 450 evrov kazni in doplačilo v višini 234 evrov, obenem pa bo moral opraviti še 25 ur družbeno koristnega dela.

OGLAS

Justin Timberlake se je pred meseci znašel v rokah policistov, ki so ga aretirali zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc. V vmesnem času se je zvezdnik, ki so ga zaradi prekrška za nekaj ur celo pridržali, že večkrat zagovarjal na sodišču, danes pa je na zadnjem zaslišanju priznal krivdo in se soočil s posledicami za svoja dejanja.

Justin Timberlake je priznal krivdo in sprejel posledice za svoja dejanja. FOTO: Profimedia icon-expand

43-letni zvezdnik je pristal na plačilo denarne kazni v višini 450 evrov in doplačilo 234 evrov ter opravljanje družbeno koristnega dela. Le-tega bo moral opraviti 25 ur, obenem pa se bo moral javno opravičiti. Na sodišču naj bi pevec dejal, da se je vse življenje poskušal držati najvišjih standardov in da je v času od junijske aretacije dobro premislil o svojih dejanjih. "Močno sem razočaran sam nad seboj. V tem trenutku bi se rad zahvalil vsem vpletenim. Tudi sam sem odraščal v majhnem mestu in vem, da bi lahko prišlo do večjih zapletov," je dejal zvezdnik, ki so mu že na zadnjem zaslišanju za 90 dni odvzeli vozniško dovoljenje. "Naredil sem napako. Če spijete samo eno alkoholno pijačo, ne sedajte za volan," je še dodal, ko je zapustil sodišče.

Več o odločitvi sodišča ni spregovoril, situacije pa ni komentiral niti njegov odvetnik Edward Burke Jr. So bili pa toliko bolj zgovorni viri, ki so za People potrdili, da je pevec sprejel sporazumno odločitev o priznanju krivde, saj ni želel, da se ta drama okoli njegovih dejanj nadaljuje. "Je družinski človek in to je njegov fokus. Sprejel je sporazum o priznanju krivde, ker želi naprej. Sodni primer je bil moteč. Noče, da bi to prizadelo njegovo družino," je še dodal vir.