Justin Timberlake se je opravičil Britney Spears in Janet Jackson: Spodletelo mi je

Po obtožbah seksizma in mizogonije zoper Justina Timberlaka, zaradi odnosa do nekdanjega dekleta Britney Spears in glasbenice Janet Jackson, se je 40-letnik zdaj javno opravičil obema. Z zapisom na Instagramu je dal vedeti, da mu je žal in da mu je pred leti spodletelo kot osebi.

icon-expand Justin Timberlake se opravičuje za svoje pretekle napake. FOTO: Profimedia

"Videl sem vsa sporočila, vse oznake, komentarje in skrbi, zato se želim na vse skupaj tudi odzvati," je zapisal Justin Timberlake: "Globoko mi je žal za trenutke v mojem življenju, ko so moja dejanja prispevala k problemu, ko sem govoril brez razmisleka in nisem spregovoril o zadevah, o katerih bi moral. Razumem, da mi je v teh in mnogih drugih trenutkih spodletelo in s tem imel veliko koristi od sistema, ki odobrava mizogonijo in rasizem. Še posebej se želim opravičiti Britney Spears in Janet Jackson. Vsaki posebej, ker ju imam rad in ker ju spoštujem kot ženski in vem, da mi je spodletelo."

Je zaradi Timberlaka trpelo duševno zdravje Britney Spears? Oba primera, ki ju je navedel, sta se zgodila pred skoraj 20 leti. Z Britney sta bila najprej prijatelja iz otroštva, nato pa sta postala par. Eden najbolj priljubljenih parov popularne kulture, a njun razhod je bil malo manj lep kot njuna skoraj idilična zveza, ki je trajala tri leta. Ko sta se razšla, je Justin namreč zavzel položaj, češ da naj bi ga Britney prevarala, mediji so mu verjeli in tako je njegova obveljala. Mediji so Britney obravnavali skoraj z gnusom in jo na intervjujih (med drugim tudi legendarna novinarka Diana Sawyer) spraševali, kaj je naredila Justinu in ali obžaluje, da mu je zlomila srce. Pevki nikoli niso niti dali priložnosti, da bi se lahko opravičila ali pojasnila svojo plat zgodbe. Justinov veliki met, postati uspešen solo izvajalec, je uspel prav s pesmijo Cry Me a River, ki je bila namenjena Britney. Javna luč in zanimanje vsega sveta za škandal, ki se je zgodil leta 2003, je posijala predvsem z najnovejšim dokumentarnim filmom Framing Britney Spears, ki prikazuje njeno celotno zgodbo in pojasnjuje ozadje njene zgodbe ter stanje, v katerem je danes.

icon-expand Justin Timberlake in Britney Spears sta bila par tri leta.

Kariera Janet Jackson strmo navzdol od škandala s Timberlakom In Janet Jackson? Se spomnite legendarnega nastopa na polčasu Super Bowla, kjer je Justin poskrbel, da je Janet 'ponesreči' izgubila del svoje oprave, in sicer zvezdico, ki je prekrivala njeno bradavičko. S tem je Timberlake (vede ali ne vede) poskrbel za začetek konca kar se tiče sicer zelo uspešne kariere Janet Jackson. Takrat je bila Janet tarča kritik, Justinu pa se je uspelo povsem izogniti in kakorkoli prevzeti odgovornost za enega večjih odrskih škandalov pop glasbe. Škandal je bil hud udarec za pevkino kariero in kot menijo mnogi njeni oboževalci, si njena kariera nikoli ni več opomogla. Janetin glasbeni talent je bil prezrt, ostale so le sledi škandala, za katerega dandanes mnogi menijo, da je odgovoren prav Justin.

icon-expand Justin Timberlake in Janet Jackson na nastopu med polčasom Super Bowla leta 2004. FOTO: Profimedia

Justinov dolg zapis pravi tudi: "Delno se počutim tudi prisiljenega odzvati se na celotno zadevo, saj si vsi vpleteni zaslužijo bolje in kar je najpomembneje, vsi vpleteni si zaslužijo boljši diskurz, katerega del si iz vsega srca želim biti in z njim tudi zrasti." Zapisal je, da se zaveda, da je popularna kultura polna napak in da je zgrajena na plečih svetlopoltih moških, ki so pripravljeni na uspeh: "Tako je ustvarjena popularna kultura. Kot moški imam privilegij, da lahko o teh stvareh spregovorim. Zaradi lastne ignorance nisem prepoznal, kaj se dogaja, čeprav se je to dogajalo v mojem življenju. Nikoli več si ne želim, da bi zaradi padcev drugih jaz uspel. Skozi mojo kariero nisem bil popoln, kar se tiče teh zadev. Vem, da je to opravičilo prvi korak in da se preteklosti ne da spremeniti. Želim odgovarjati za moje napačne presoje v vsem tem in želim biti del sveta, v katerem si pomagamo in se spodbujamo. Skrbi me za dobrobit ljudi, ki jih ljubim in ki sem jih nekoč ljubil. Lahko sem boljši in bom boljši."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke