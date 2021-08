Justin Timberlake žaluje za spremljevalno vokalistko

Justin Timberlake je užaloščen zaradi smrti 39-letne pevke Nicole Hurst . Pevec je na Instagramu delil nekaj posnetkov in slik, ki jih je posvetil umetnici, s katero je kar nekaj let glasbeno sodeloval. ''Moje srce je težko. Ta teden smo izgubili prelepo dušo. Nicole je razsvetlila vsak prostor, v katerega je vstopila,'' je zapisal Timberlake in dodal, da je bila na odru in izven njega stalni vir vesela in pozitivne energije.

''Nekatere stvari so tako nepravične in nikoli ne bomo mogli razumeti, zakaj se zgodijo. Vem samo, da smo bili blagoslovljeni, da smo se lahko z njo smejali, z njo potovali ter doživeli ta nalezljiv nasmeh in ljubezen do življenja, napolnjenega z glasbo,'' je še zapisal zvezdnik in dodal, da jo bo neizmerno pogrešal in se zahvalil za vse, kar mu je dala, in jo na koncu označil za ''sestro.''