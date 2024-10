Justin Timberlake zaradi neznane poškodbe prestavil koncert

Številni oboževalci, ki so se veselili nastopa Justina Timberlaka, so ostali praznih rok. Zvezdnik je namreč odpovedal svoj koncert v New Jerseyju, razlog odpovedi pa je bila poškodba. Za kakšne zdravstvene težave je šlo, ni razkril, je pa na družbenih omrežjih zapisal, da mu je zelo žal in da je razočaran, ker je moral odpovedati nastop. Oboževalcem je obljubil nov termin.