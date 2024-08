Justin Timberlake zaradi vožnje pod vplivom ob vozniško dovoljenje

Pevec Justin Timberlake, ki je trenutno na evropski turneji, se je virtualno pojavil na zaslišanju na sodišču v New Yorku, kjer se je zagovarjal zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 43-letnika so policisti aretirali 18. junija, ker je vozil po nasprotnem pasu in ni ustavil pri stop znaku, pozneje pa so navedli, da je imel sumljivo rdeče oči, testa alkoholiziranosti pa ni želel opraviti.