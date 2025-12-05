Justin Trudeau objavil skupno fotografijo s Katy Perry

Govorice, da se nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sestaja s pevko Katy Perry, so se najprej pojavile julija letos, ko so ju skupaj opazili na zmenku v eni od restavracij v Montrealu, odtlej pa se pogosto pojavljata skupaj. 53-letnik je zdaj na družbenem omrežju objavil njuno skupno fotografijo in z njo sporočil, da romanca še traja.

Nekdanji kanadski premier Justin Trudeau in pevka Katy Perry sta še vedno zaljubljena. 53-letnik in 41-letnica sta pozirala z japonskim politikom Fumiom Kishido in njegovo ženo Yuko. Fotografijo je na družbenih omrežjih najprej objavil član japonskega predstavniškega doma, nato pa jo je delil tudi Trudeau, ki se je zahvalil za gostoljubje.

"Lepo te je bilo videti, Kishida. S Katy sva vesela, da sva se imela priložnost družiti s tabo in Yuko. Hvala, Fumio, za tvoje prijateljstvo in nadaljnjo zavzetost mednarodnemu redu, ki temelji na pravilih, in boljši prihodnosti za vse," je ob fotografiji, na kateri četverica stoji pred božičnim drevesom, pripisal Trudeau.

S svojo objavo presenetil sledilce