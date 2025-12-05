Svetli način
Tuja scena

Justin Trudeau objavil skupno fotografijo s Katy Perry

Tokio, 05. 12. 2025 17.36 | Posodobljeno pred 47 minutami

Govorice, da se nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sestaja s pevko Katy Perry, so se najprej pojavile julija letos, ko so ju skupaj opazili na zmenku v eni od restavracij v Montrealu, odtlej pa se pogosto pojavljata skupaj. 53-letnik je zdaj na družbenem omrežju objavil njuno skupno fotografijo in z njo sporočil, da romanca še traja.

Nekdanji kanadski premier Justin Trudeau in pevka Katy Perry sta še vedno zaljubljena. 53-letnik in 41-letnica sta pozirala z japonskim politikom Fumiom Kishido in njegovo ženo Yuko. Fotografijo je na družbenih omrežjih najprej objavil član japonskega predstavniškega doma, nato pa jo je delil tudi Trudeau, ki se je zahvalil za gostoljubje.

"Lepo te je bilo videti, Kishida. S Katy sva vesela, da sva se imela priložnost družiti s tabo in Yuko. Hvala, Fumio, za tvoje prijateljstvo in nadaljnjo zavzetost mednarodnemu redu, ki temelji na pravilih, in boljši prihodnosti za vse," je ob fotografiji, na kateri četverica stoji pred božičnim drevesom, pripisal Trudeau.

S svojo objavo presenetil sledilce

Nad njegovimi besedami, v katerih je zase in za pevko uporabil dvojino, so bili presenečeni tudi sledilci, ki takšnega zapisa niso pričakovali. "Zapisal je 'S Katy'. Tega res nisem pričakoval," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa je opomnil: "Taylor je svoje razmerje s Travisom razkrila v povezavi s princem Williamom, Justin pa svojo zvezo s Katy potrdil s fotografijo, na kateri je z japonskim politikom. Pop zvezde objavljajo razmerja skupaj s politiki in to mi je všeč."

