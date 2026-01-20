Justin Trudeau v Davosu z roko v roki s Katy Perry

Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta skupaj pripotovala v Davos, kjer poteka Svetovni gospodarski forum. Par, ki se je mimo fotografov sprehodil z roko v roki, je pritegnil veliko pozornosti, neopaženo pa ni ostalo niti, da je pevka med govorom nekdanjega kanadskega premierja sedela v prvi vrsti.

Katy Perry je Trudeaujev govor poslušala iz prve vrste. FOTO: Profimedia

Govorice o romanci med pevko in nekdanjim kanadskim premierjem so se prvič pojavile poleti, ko so ju opazili na zmenku v Montrealu. Katy je mesec pred tem prekinila zaroko z igralcem Orlandom Bloomom, Trudeau pa se je leta 2023 po 18 letih zakona ločil od žene Sophie Grégoire. Kot par sta se v javnosti prvič skupaj pojavila 25. oktobra, ko sta obiskala kabaretno predstavo v Crazy Horse Paris, da bi proslavila njen rojstni dan. Fotografi so ju ujeli, ko sta nasmejana in z roko v roki zapuščala gledališče.

Justin Trudeau in Katy Perry z roko v roki. FOTO: Profimedia

Trudeau je v začetku januarja na družbenem omrežju delil skupno fotografijo s pevko, ki se je skupaj z njim udeležila obiska pri japonskem politiku Fumiu Kishidi, nekaj dni pozneje pa je utrinke njunega izleta v Tokio delila tudi zvezdnica. 41-letnica je tako po mesecih ugibanj potrdila, da je znova v zvezi.