Justin Trudeau v Davosu z roko v roki s Katy Perry

Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta skupaj pripotovala v Davos, kjer poteka Svetovni gospodarski forum. Par, ki se je mimo fotografov sprehodil z roko v roki, je pritegnil veliko pozornosti, neopaženo pa ni ostalo niti, da je pevka med govorom nekdanjega kanadskega premierja sedela v prvi vrsti.
Govorice o romanci med pevko in nekdanjim kanadskim premierjem so se prvič pojavile poleti, ko so ju opazili na zmenku v Montrealu. Katy je mesec pred tem prekinila zaroko z igralcem Orlandom Bloomom, Trudeau pa se je leta 2023 po 18 letih zakona ločil od žene Sophie Grégoire. Kot par sta se v javnosti prvič skupaj pojavila 25. oktobra, ko sta obiskala kabaretno predstavo v Crazy Horse Paris, da bi proslavila njen rojstni dan. Fotografi so ju ujeli, ko sta nasmejana in z roko v roki zapuščala gledališče.
Trudeau je v začetku januarja na družbenem omrežju delil skupno fotografijo s pevko, ki se je skupaj z njim udeležila obiska pri japonskem politiku Fumiu Kishidi, nekaj dni pozneje pa je utrinke njunega izleta v Tokio delila tudi zvezdnica. 41-letnica je tako po mesecih ugibanj potrdila, da je znova v zvezi.
Svetovni gospodarski forum (World Economic Forum - WEF) je mednarodna organizacija za javno-zasebno sodelovanje, ki združuje voditelje iz gospodarstva, politike, akademskih krogov in civilne družbe. Njegov cilj je izboljšati stanje v svetu s spodbujanjem dialoga, sodelovanja in ukrepov za reševanje globalnih izzivov, kot so gospodarska rast, okoljske spremembe, tehnološke inovacije in socialna pravičnost. Forum je najbolj znan po svojem letnem srečanju v Davosu v Švici, kjer se zbirajo vodilni svetovni politiki in poslovneži.
Justin Trudeau je kanadski politik, ki je bil od novembra 2015 do novembra 2024 predsednik vlade Kanade. Kot vodja Liberalne stranke Kanade je zmagal na zveznih volitvah leta 2015 in postal 23. predsednik vlade v kanadski zgodovini. Preden je postal premier, je bil poslanec v kanadskem parlamentu. Njegov oče, Pierre Trudeau, je bil prav tako kanadski premier in je pustil pomemben pečat na kanadski politiki.
Katy Perry je ameriška pevka, tekstopiska in televizijska osebnost. S svojo glasbo je dosegla svetovno slavo, znana pa je po svojih energičnih pop pesmih in vizualno bogatih glasbenih videospotih. Med njene največje uspešnice spadajo pesmi, kot so 'I Kissed a Girl', 'Hot n Cold', 'California Gurls', 'Firework' in 'Roar'. Poleg glasbene kariere je Perry tudi sodelovala kot sodnica v glasbenih tekmovanjih, kot je American Idol, in je znana po svojem modnem slogu ter aktivizmu.
