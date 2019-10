Justin Bieber dvignil prah z nakupom svojih živali

Pevec Justin Bieber se je znašel sredi spora z neprofitno organizacijo za zaščito živali PETA zaradi svojih dveh mačk. Borci za zaščito živali so nad zvezdnikom razočarani, ker je za svoji mački plačal vrtoglavih 32 tisoč evrov, namesto da bi ju posvojil.

Zvezdnik Justin Bieberje znova dvignil prah zaradi svojih živali.Spomnimo, večkrat je že razočaral s svojim ravnanjem z živalmi, tokrat pa je razburil člane PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), ki je ameriška neprofitna organizacija za zaščito živali in ena od največjih tovrstnih organizacij za pravice živali na svetu.

Justin Bieber razočaral organizacijo za zaščito živali. FOTO: Profimedia

Nakup mačkeSushije zvezdnik skupaj s svojo ženoHailey Bieber napovedal že konec avgusta, v tem času pa se je mački pridružila še ena, ki sta jo zakonca poimenovala Tuna. Domači živali sta posebni tudi zato, ker pripadata eksotični pasmi savana, zanju pa je po poročanju The Hollywood Reporterja pevec odštel kar 32 tisoč evrov. "Justin Bieber bi bil lahko vzor svojim oboževalcem po vsem svetu, tako da bi lahko posvojil mačko iz zavetišča, namesto da je spodbudil povpraševanje o hibridnih mačkah in prispeval h krizi zaradi prenaseljenosti živali. S tem je potrdil tudi to, da mu je za pomoč živalim vseeno,"so povedali člani PETA. Potrdili so tudi, da je pasma savana največja hibridna mačka, ki je trenutno na trgu. Bieberju njihova obtožba ni bila preveč všeč. Na Instagramovi zgodbi (posnetek, ki izgine po 24 urah, op. a.) je objavil daljši zapis:"PETA se naj osredotoči na resnične težave. Kot na primer na krmljenje in nasilje nad živalmi. Zmotilo vas je to, da sem si zaželel točno določene mačke? Ko sem dobil psa Oscarja, niste komentirali, pa prav tako ni bil posvojen."

Za mački je odštel kar 32 tisoč evrov. FOTO: Profimedia