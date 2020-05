Justinu Bieberju žal, da ni do poroke ostal devičnik

Med najnovejšo epizodo Facebook serije The Biebers on Watch sta Justin in Hailey Bieber govorila o obžalovanjih iz preteklosti in stvareh, ki bi jih spremenila, če bi jih lahko. Pevec je dejal, da je veliko stvari, ki bi jih spremenil, a dodal: "Ne obžalujem ničesar, saj te to izoblikuje. Če bi lahko šel nazaj v preteklost, pa bi verjetno ostal devičnik do poroke." Pojasnil je, da čeprav zveni noro, misli, da "spolni odnosi lahko povzročijo veliko zmede, sploh če si spolno aktiven s komerkoli" .

Justin in Hailey v seriji The Biebers on Watch iskreno govorita o vzponih in padcih, ki sta jih doživela skozi grajenje svojega odnosa. V prvi epizodi sta govorila tudi o obdobju, ko sta leta 2016 prekinila razmerje. Prvič sta namreč postala par leta 2014, se čez dve leti razšla in se leta 2018, le tri mesece pred poroko, spet našla. Hailey je bila vesela, da si je takrat vzela čas zase in Justin se je strinjal z njo. "Veliko stvari sva si morala odpustiti. Oba sva delala napake in s tem, ko razumeva, koliko nam je bog odpustil in nam dal milino, lahko tudi drug drugemu dajeva milino,"sta povedala zvezdnika.