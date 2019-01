Jutranje kosmato crkljanje: 'To je res lep način, da se zbudiš'

Katherine Heigl je z oboževalci na Instagramu delila simpatični posnetek, na katerem se ji v postelji pridružita tudi psa in vsi si privoščijo jutranje crkljanje. Z objavo je sporočila, da je vsako jutro hvaležna za obilo ljubezni in navdušenja, ki ji jo izkazujeta njena prikupna štirinožna prijatelja, in zraven še zapisala: ''To je res lep način, da se zbudiš. Umita, dobesedno, z ljubeznijo ...''

Igralka je prepričana, da se nič ne more primerjati s to brezpogojno ljubeznijo, in še hudomušno dodala, da si posteljo deli tudi s seksi možem Joshem Kelleyjem, ki do nje tudi čuti brezpogojno ljubezen. Zaljubljenca sta 23. decembra lani praznovala 11. obletnico poroke.

Igralka Katherine Heigl in pevec Josh Kelley sta se spoznala na snemanju njegovega videospota za skladbo Only You, v katerem je imela igralka glavno vlogo, in takoj so med njima preskočile iskre. Po dveh letih ljubezenske zveze sta se 23. decembra 2007 poročila. Septembra 2009 sta posvojila deklico Naleigh, ki se je rodila v Južni Koreji, aprila 2012 se je družini pridružila še Adalaide Marie Hope Kelley. Poleti 2016 pa sta zvezdnika sporočila, da pričakujeta prvega biološkega otroka, decembra istega leta se jima je tako rodil fantek Joshue Bishop Kelley mlajši.