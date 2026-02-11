Jutta Leerdam objavila utrinke po osvojeni medalji: Kakšen dan!

Za Jutto Leerdam je zagotovo nepozaben dan. Osvojila je zlato olimpijsko medaljo, podrla rekord v disciplini, v kateri je tekmovala, na koncu pa pristala v objemu svojega zaročenca, vplivneža in boksarja Jaka Paula. 27-letna Nizozemka je nekaj utrinkov tega dne delila tudi na družbenem omrežju, ob njih pa pripisala: "Kakšen dan!"

Med 12 fotografijami in posnetki Jutta pozira z zlato medaljo, se objema s trenerjem, pozdravlja navijače, objokana ne more verjeti svojemu dosežku in v naročju zaročenca zagrize v zlato, da preveri, ali je pravo. Kmalu po objavi so se zvrstili številni komentarji s čestitkami sledilcev, med njimi pa so bili tudi številni kolegi iz športnih krogov in drugi znani obrazi.

Jutta Leerdam je s svojim dosežkom navdušila mnoge. FOTO: Profimedia

"Kraljica! In tudi objem z našim kraljem je ikoničen," je zapisala vplivnica Kelly Johanna Camfferman, igralka Madison Fisher pa dodala: "Zelo sem srečna zate!" Upokojena nizozemska plavalka Sharon van Rouwendaal je bila prepričana v njeno zmago: "Najboljša! Nisem pričakovala ničesar drugega!" Oglasil pa se je tudi Jake Paul, ki je dodal le tri ikone kozličkov.

Zvezdnik družbenih omrežij in športnica sta se zaročila lani med oddihom v otoški državi Saint Lucia. "Komaj čakava, da bova skupaj za vedno," je takrat Paul zapisal na družbenem omrežju in s sledilci delil galerijo fotografij.