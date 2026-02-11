Jutta Leerdam objavila utrinke po osvojeni medalji: Kakšen dan!

Za Jutto Leerdam je zagotovo nepozaben dan. Osvojila je zlato olimpijsko medaljo, podrla rekord v disciplini, v kateri je tekmovala, na koncu pa pristala v objemu svojega zaročenca, vplivneža in boksarja Jaka Paula. 27-letna Nizozemka je nekaj utrinkov tega dne delila tudi na družbenem omrežju, ob njih pa pripisala: "Kakšen dan!"
Med 12 fotografijami in posnetki Jutta pozira z zlato medaljo, se objema s trenerjem, pozdravlja navijače, objokana ne more verjeti svojemu dosežku in v naročju zaročenca zagrize v zlato, da preveri, ali je pravo. Kmalu po objavi so se zvrstili številni komentarji s čestitkami sledilcev, med njimi pa so bili tudi številni kolegi iz športnih krogov in drugi znani obrazi.
"Kraljica! In tudi objem z našim kraljem je ikoničen," je zapisala vplivnica Kelly Johanna Camfferman, igralka Madison Fisher pa dodala: "Zelo sem srečna zate!" Upokojena nizozemska plavalka Sharon van Rouwendaal je bila prepričana v njeno zmago: "Najboljša! Nisem pričakovala ničesar drugega!" Oglasil pa se je tudi Jake Paul, ki je dodal le tri ikone kozličkov.
Zvezdnik družbenih omrežij in športnica sta se zaročila lani med oddihom v otoški državi Saint Lucia. "Komaj čakava, da bova skupaj za vedno," je takrat Paul zapisal na družbenem omrežju in s sledilci delil galerijo fotografij.
Jutta Leerdam je nizozemska hitrostna drsalka, ki je specializirana za kratke proge. Postala je znana po svojih uspehih na mednarodnih tekmovanjih, vključno z olimpijskimi igrami, kjer je osvojila medalje. Poleg svojih športnih dosežkov je Leerdamova tudi prepoznavna osebnost na družbenih omrežjih, kjer deli svoje življenje in treninge s širokim občinstvom.
Jake Paul je ameriška spletna osebnost in boksar. Sprva je zaslovel na platformi Vine in kasneje na YouTubu s svojimi zabavnimi videoposnetki. V zadnjih letih se je Jake Paul usmeril v profesionalni boks, kjer je nastopil na več dobrodelnih in plačljivih dogodkih, pogosto pa je njegovo pojavljanje deležno veliko medijske pozornosti zaradi njegovega nekonvencionalnega pristopa in izzivanja drugih znanih osebnosti.
Hitrostno drsanje je drsalni šport, kjer se tekmovalci pomerijo v hitrosti na zaledenjeni stezi. Obstajata dve glavni disciplini: kratke proge (short track) in dolge proge (long track). Na dolgih progah drsalci tekmujejo na ovalni stezi s 200 metrov, medtem ko se na kratkih progah tekmuje na manjši, ovinkasti stezi, pogosto z več tekmovalci hkrati, kar povečuje možnost trkov in taktičnega manevriranja.
