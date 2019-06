Korejski novinarji bojkotirali Paris Hilton

No, ta poteza se ni najbolje obnesla pri južnokorejskih novinarjih. Ob približno 18.45 so se ponovno oglasili organizatorji dogodka in novinarjem sporočili, da bo Paris najverjetneje tam ob 19.10. Potem, ko se ameriška zvezdnica ni pojavila niti takrat, so se prisotni novinarji odločili odkorakati s predstavitvenega dogodka. Dejali so, da je s svojo zamudo izkazala veliko nespoštovanje tako do vseh, ki so se tam zbrali zaradi promocije njenih izdelkov, kot do njihovega prostega časa.

Potem, ko je novica o neuspešni konferenci in bojkotu zaokrožila po spletu, so številni uporabniki družbenih omrežij izrazili enotno mnenje: ''Dobra poteza novinarjev. To si je zaslužila. Poročevalci so bili tam, da bi promovirali njene izdelke. Smešno, se ji zdi Južna Koreja šala? Zaslužila si je bojkot.''Parisini predstavniki za stike z javnostjo so se po neprijetnem dogodku javno opravičili z besedami:''Podjetje Paris Hilton se javno opravičuje medijem zaradi Parisine zamude na Skincare konferenco. Obžalujemo škodo, ki smo jo nanesli novinarjem, ki so bili na konferenci. Prišlo je do menedžerske napake.''Paris Hilton se osebno še ni opravičila.