Južna Koreja žaluje za še enim zvezdnikom

Kot smo že poročali, so oboževalci korejskega popa zaskrbljeni, kajti v samo enem mesecu so izgubili kar dve vzhajajoči glasbeni zvezdi, Goo Haro in Sulli . Zdaj pa korejski mediji poročajo, da korejsko sceno udarila še ena tragična novica – umrl je 27-letni televizijski igralec Cha In Ha .

"Z žalostjo sporočamo to srce parajočo in grdo novico. Tretjega decembra nas je zapustil igralec Cha In Ha. Z zlomljenim srcem sporočamo to žalostno novico ... Polni žalovanja težko verjamemo, da je to res. V imenu družine prosimo, da ne širite govoric ter ne špekulacij. Družina je zelo užaloščena ob nenadni novici," so javili iz agencije, za katero je delal igralec. Dodali so še, da bo pogreb potekal v zasebnosti družine.

Kaj je botrovalo smrti, še ni jasno, nekateri mediji pišejo, da so ga našli mrtvega na domu, policija pa je že sprožila postopek, da ugotovijo, kaj je vzrok smrti.