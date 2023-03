K obuditvi romance Bena Stillerja in Christine Taylor pripomogla pandemija

Christine Taylor in Ben Stiller

Christine Taylor je gostovala v pogovorni oddaji igralke Drew Barrymore, kjer je pojasnila, kako sta se z možem Benom Stillerjem po treh letih prekinitve zveze leta 2020 znova povezala, k temu pa je pripomogla pandemija. "Imela sva toliko časa za pogovor. Ni bilo drugih motenj, resnično je bil to poseben čas," je dejala in dodala, da se je obuditev romance zgodila naravno in organsko.

V nadaljevanju je igralka povedala, da je bil čas, ki sta ga z Benom preživela narazen, za njun odnos ključnega pomena. Ob tem je poudarila, da sta bila njuna dva otroka, 20-letna hči Ella in sin 17-letni sin Quinlin, ves čas njuna prioriteta. "Vedno smo bili družina, še naprej smo skupaj počeli stvar." Christine pravi, da je njeno razmerje z Benom sedaj znova dobro, saj si drug za drugega vzameta čas, ob tem pa ne pozabita nase. "Težko je, ampak ko si z nekom toliko let, je za tabo dolga zgodovina. Učiva se sproti. Svoboda je v udobju in predanosti razmerja."