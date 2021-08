K-pop zvezdnik obsojen na zapor zaradi organiziranja prostitucije

29-letni K-pop zvezdnik Lee Seung-hyun , znan pod umetniškim imenom Seungri , je bil obtožen na tri leta zapora zaradi ilegalnega igranja iger na srečo, kršenja južnokorejskih zakonov o prostituciji in trgovanja s tujimi valutami. Poleg sedenja za zapahi bo moral pevec povrniti tudi 1,15 milijarde korejskih vonov (842 tisoč evrov), ki jih je ukradel.

"Težko je verjeti, da obtoženec ni bil seznanjen s finančnimi plačili, ki so jih za spolne odnose prejele ženske. Izkazalo se je, da je opravljal sistematično seksualno prostitucijo," je za južnokorejski časopis Morning Post dejal sodnik Hwang Min-je. Dodal je, da so bila pevčeva pričevanja policiji in sodišču nedosledna s pomakanjem verodostojnosti.

Seungri, ki se ga je prijelo poimenovanje korejski Veliki Gatsby, je po obtožbah leta 2019 zapustil enega izmed najbolj uspešnih K-pop bandov Big Bang, ki je po svetu prodal več kot 150 milijonov albumov.