K-pop zvezdnik se bo zaradi kršenja zakonov zagovarjal pred vojaškim sodiščem

29-letnega Leeja Seung-hyuna, nekdanjega člana glasbene skupine Big Bang, so tožilci nedavno obtožili kršenja južnokorejskih zakonov o prostituciji, ilegalnem igranju iger na srečo in trgovanju s tujimi valutami. Podrobnosti obtožnice zaenkrat niso znane, po poročanju tujih medijev pa glasbenika zdaj čaka neodložljivo služenje vojaškega roka. Zaradi tega se bo sojenje s civilnega sodišča najverjetneje preneslo na vojaškega. Namreč, če bi glasbenika zaslišali in mu sodili na civilnem sodišču, bi se lahko zadeve močno zavlekle, kar bi oviralo njegov pristop k služenju vojaškega roka – to pa je obvezno za vse moške, sposobne opravljanja dela. Nekateri posamezniki lahko pod določenimi pogoji pred 31 letom starosti služenje vojaške obveznosti odpovejo petkrat, skupni zamudni oziroma odpovedni čas pa ne sme presegati dobe dveh let. Seungri(Lee Seung-hyun) je svoj 'bonus' že izkoristil, po pisanju tujih medijev pa se bo državni vojski pridružil že konec februarja ali najpozneje v začetku marca.

Južnokorejski mediji so poročali, da je bil zvezdnik obtožen kupovanja prostitutk tako zase kot za poslovne vlagatelje iz Tajvana, Japonske in Hong Konga, igranja ilegalnih iger na srečo v tujini in utajevanja informacij o denarju, ki si ga je sposodil v tujini, da bi ga uporabil za igre na srečo. Seungri je večino obtožb zanikal.

Odmevna afera, ki je v teh dneh pretresla južnokorejsko pop kulturo, pa ni osamljen primer. Spomnimo, poročali smo že o pritiskih, s katerimi se soočajo mladi K-pop zvezdniki – le-ti pa med drugim vključujejo tudi zahtevo, da so na videz vedno popolni in neoporečni. Pod drobnogledom je tako njihovo vedenje v javnosti kot tudi videz, večini izmed njih pa tudi ni dovoljeno biti v resnejših razmerjih. Pred časom so tuje medije preplavile novice o številnih K-popovcih, ki so uteho pred strogim režimom iskali v ilegalnih seksualnih zadovoljstvih, igrah na srečo in alkoholu, mnogi izmed njih pa so bili obtoženi tudi spolnih zlorab.

Seungrijev Big Bang band je že od leta 2006 eden najbolj uspešnih K-pop bendov, ki je privabil ogromno zvestih sledilcev v Aziji in po vsem svetu. Revija Forbes je leta 2016 poročala, da so leto dni prej zaslužili 43 milijonov evrov. Band je sicer trenutno na pavzi, saj so tudi ostali člani na služenju vojaškega roka – vprašanje pa je, kaj se bo s skupino zgodilo potem, ko bo Seungri prejel razsodbo sodišča.